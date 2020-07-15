İŞ Genel Başkanvekili Öz: "Milletimiz, ülkemizin makus talihi olan darbelerin kaderini değiştirdi"
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İŞ Genel Başkanvekili Öz: "Milletimiz, ülkemizin makus talihi olan darbelerin kaderini değiştirdi"

İŞ Genel Başkanvekili Hüseyin Öz, "Milletimiz o gece Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başbakanı, hükümeti, siyasi partileri, milletvekilleri, medya mensupları ve cunta mensubu olmayan güvenlik güçleriyle birlikte büyük direnişi ortaya koydu ve ülkemizin makus talihi olan darbelerin...

İŞ Genel Başkanvekili Öz:
15.07.2020 11:35 | Son Güncelleme: 15.07.2020 11:38

HAK-İŞ Genel Başkanvekili Hüseyin Öz, "Milletimiz o gece Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başbakanı, hükümeti, siyasi partileri, milletvekilleri, medya mensupları ve cunta mensubu olmayan güvenlik güçleriyle birlikte büyük direnişi ortaya koydu ve ülkemizin makus talihi olan darbelerin kaderini değiştirdi. Demokrasiyi özümsemiş olan milletimiz, hem kendi iradesine hem de seçtiği liderlerine sahip çıktı" dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanvekili Av. Hüseyin Öz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 4. yıl dönümünde gerçekleştirdikleri şehitlik ziyaretinin ardından basın açıklaması düzenledi. Genel Merkez önünde düzenlenen program, 15 Temmuz şehit aileleri ve gazilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Öz, konuşmasında 15 Temmuz gecesi canını siper ederek Türkiye'nin beraberliği ve demokrasisi için hayatından vazgeçen şehitleri rahmet ve minnet ile yad etti. 15 Temmuz gecesi FETÖ terör örgütü mensuplarının yaşattıklarını unutmadıklarını ve unutmayacaklarını vurgulayan Öz, "HAK-İŞ olarak 15 Temmuz gecesi ilk saatlerinden itibaren nasıl meydanlarda olduysak, hainlere karşı mücadele ettiysek bundan sonra da ülkemizin birlik ve beraberliğine kast edenlere karşı, ülkemizin bağımsızlığına kast edenlere karşı birlik içerisinde mücadele etmeye devam edeceğiz. Milli iradeye darbe vurmak isteyen hainlere o gece nasıl fırsat vermemişsek bugün de aynı kararlılıkla, aynı duygularla yine o hainlere fırsat vermeyeceğiz. 15 Temmuz ihanetini unutmadık ve bundan sonra da unutmayacağız. Her şartta ve koşulda vatanımıza, milletimize, demokrasimize ve geleceğimize sahip çıktık, bundan sonra da bu yolda mücadele etmeye devam edeceğiz. 15 Temmuz gecesi o alçaklara, o cuntacılara, o gözü dönmüş katillere nasıl meydan okumuşsak bundan sonra da asla meydanları onlara bırakmayacağız. Elimizde bayrağımız, yüreğimizde iman ve vatan sevgisiyle, demokrasi ve özgürlük aşkıyla yine meydanlarda olacağız" diye konuştu.

FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz gecesi yaptıklarını hatırlatan Öz, "Elinde bayraktan başka hiçbir şey olmayan sivil vatandaşlarımızın üzerine hiç acımadan kurşunlar, bombalar yağdıran o hainleri ve onların iş birlikçilerini bir kez daha kınıyoruz. Her türlü planı alçakça ince ince hesap eden FETÖ terör örgütü mensupları bir şeyi unuttular. Milletimizin vatan, bağımsızlık, özgürlük aşkını ve milletimizin direnebileceğini o gece unuttular. Milletimiz o gece Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başbakanı, hükümeti, siyasi partileri, milletvekilleri, medya mensupları ve cunta mensubu olmayan güvenlik güçleriyle birlikte, büyük direnişi ortaya koydu ve ülkemizin makus talihi olan darbelerin kaderini değiştirdi. Demokrasiyi özümsemiş olan milletimiz, hem kendi iradesine, hem de seçtiği liderlerine sahip çıktı. Bu ülkede bundan sonra darbe yapmak isteyenler belki bin kere düşünmek zorundalar. Hainlerin karartmaya çalıştığı 15 Temmuz gecesi, tüm milletimizin destansı direnişiyle aydınlık bir sabaha çıktık. O gece bir millet yeniden doğdu ve milletimiz adeta yeni bir destan yazdı" şeklinde konuştu.

Öz, HAK-İŞ olarak Türkiye üzerine oynanan siyasi oyunlara, kaos oluşturma çabalarına, demokrasi dışı yöntemlere ve bütün darbe girişimlerine karşı olduklarının altını çizdi. Bundan sonraki hedeflerinin demokrasisi ve ekonomisi daha güçlü bir Türkiye inşa ederek hep birlikte yaşamak olduğunu aktaran Öz, "HAK-İŞ olarak 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı devletimizin başlattığı, ulusal ve uluslararası platformlarda FETÖ başta olmak üzere bütün terör örgütlerine karşı yürütülen çalışmaları sonuna kadar destekliyoruz.Yargılama sürecinin ulusal ve uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde hukukun üstünlüğü prensibine uygun olarak adil bir yargılamaya gölge düşürmeden hızlı bir şekilde sonuçlanmasını ve milletimizin acılarının dindirilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından tüm şehitler için dua edildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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