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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, eşinin yolsuzluk iddialarıyla ilgili soruşturma sonrası görevini askıya aldı

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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, bir mahkemenin karısı hakkında ön soruşturma açmasından sonra, görevde kalıp kalmayacağını “durup, düşünmek” için kamu görevlerini askıya aldı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, bir mahkemenin karısı hakkında ön soruşturma açmasından sonra, görevde kalıp kalmayacağını “durup, düşünmek” için kamu görevlerini askıya aldı.

İspanyol lider yaptığı yazılı açıklamada, “hükümete liderlik etmeyi sürdürmek ya da bu onuru reddetmek” konusunda acilen karar vermek zorunda olduğunu söyledi.

Mahkeme, Begona Gomez’e karşı yolsuzluk iddiaları için harekete geçirildiğini açıkladı.

Sanchez ise, karısının onurunu ve işini yargıda savunacağını belirtti.

Begona Gomez hakkındaki şikayet, yolsuzlukla mücadele kampanyası yürüten Manos Limpias (Temiz Eller) tarafından yapıldı. Topluluk son yıllarda medyada önemli yer bulan davalarda yer aldı ve aşırı sağla bağlantılı bir lideri var.

İspanya Başbakanı, 29 Nisan’da medya önünde kararını açıklayacağını ve iktidarda kalmanın “sağın ve aşırı sağın siyaseti çevirmeye çalıştığı çamurun” içinde kalmaya değip değmeyeceğini düşüneceğini belirtti.

Sanchez X platformandaki uzun açıklamasında aylardır, eşini hedef alarak kendisini siyasi ve kişisel anlamda zayıflatmaya çalışan “taciz stratejisinden” şikayet etti.

Mahkeme, Begoma Gomez’e yönelik suçlamaların detaylarını açıklamadı, ancak nüfuz ticareti ve yolsuzluk iddialarının araştırıldığını belirtti.

Ancak, El Confidencial internet sitesi, soruşturmada Gomez’in kamu parası ve ihalesi alan şirketlerle bağlantılarına odaklanılacağını belirtildi.

Özellikle de turizm grubu Globalia ve 2020’de yönettiği IE Afrika Merkezi adlı vakıf arasında yapılan “sponsorluk anlaşmasından” bahsedildi. Globalia, 2020’deki Covid 19 krizi döneminde havayolları şirketi Air Europa’nın kurtarılması için devletten 475 milyon euro almıştı.

İspanya’daki muhafazakâr Halk Partisi (PP) parlamentoda açıklama talep ederken, Başbakan “her şeye rağmen” adalete inandığı yanıtını verdi.

İspanyol medyası, Sanchez’in parlamentodan Madrid’deki konutuna üzgün bir şekilde gittiğini bildirdi. Başbakan daha sonra da, PP Lideri Alberto Nunez Feijoo’yu kendisini devirmek için aşırı sağcı Vox ile işbirliği yapmakla suçladı.

BBC

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