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1. Uluslararası Medya, Dijital Kültür ve Din Kongresi Başladı

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Erciyes Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen kongreye Malezya, Rusya ve Avusturya'dan akademisyenler katıldı. Kongrede medyanın hayatın akışını şekillendirdiği ve dijitalleşmenin dini alanda etik tartışmalara yol açtığı vurgulandı.

Erciyes Üniversitesinin (ERÜ) ev sahipliğinde düzenlenen "1. Uluslararası Medya, Dijital Kültür ve Din Kongresi" başladı.

ERÜ'nün ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İslam İşbirliği Teşkilatı Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonu, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) işbirliğiyle kentteki bir otelde düzenlenen kongreye, Malezya, Rusya ve Avusturya'dan da akademisyenler katıldı.

Kongrenin açılışında bir konuşma yapan RTÜK Başkan Vekili Orhan Karadaş, medyanın sadece haber almayı veya vermeyi değil, hayatın akışını da şekillendirdiğini söyledi.

Yeni medya düzeninin her alanda olduğu gibi inanç sistemleri üzerinde de derin ve sarsıcı etkileri ortaya çıkardığını ifade eden Karadaş, dijitalleşme ile güvenilirliği sorgulanan medyanın dini alanda da etik bir tartışmayı beraberinde getirdiğini, dini mesaj aktarımının bilinçli ve sistematik yapılabildiği gibi yanıltıcı ve kasıtlı da olabildiğine dikkati çekti.

Sureti haktan görünüp mukaddes dini hain emellerine malzeme edenlerin neler yaptıklarının yaşanarak görüldüğünü anlatan Karadaş, şu değerlendirmede bulundu:

"Dezenformasyon çok ciddi ve tehlikeli bir hal almıştır ve mutlaka tedbir alınması gerekiyor. Yeni medya düzeni ve dijital araçlar, 'İslam düşmanlığı'na da kaynaklık etmeye başladı. 'İslamofobi' tanımını yanlış bulduğumu özellikle belirtmeliyim. İslam dini ne fobidir, ne hobidir. İslam, her şeyi ile bir yaşayış biçimidir. Müslümanlara karşı dışlamayı, ayrımcılığı ve şiddeti içeren bir kavramı medya aracılığı ile yerleştirmek, dijital kültürün bir parçası haline getirmek İslam inancına da Müslümanlara da büyük bir haksızlık ve bühtandır."

Karadaş, RTÜK olarak İslam karşıtlığının önüne geçilmesi ve yaygınlaşmasının sınırlandırılması konusuna büyük önem verdiklerini ve çeşitli programlar düzenlediklerini anımsattı.

ERÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Hakan Aydın da yüz yüze ve online gerçekleştirilecek kongrenin 28 Nisan'da sona ereceğini belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından programa katılan Saadet Partisi Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan ve diğer protokol üyeleri, davetlilere plaket takdim etti.

Kaynak: AA / Güncel

Avusturya Erciyes Malezya Rusya İnsan Hakları Kültür Medya Kültür Sanat Güncel Haberler

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