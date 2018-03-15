İş Arayanlarla İş Verenler İstihdam Fuarı'nda Buluştu

Antalya iş gücü piyasasının önemli aktörlerinin, kurum ve kuruluşlarının stant açtığı Antalya İstihdam Fuarı (ANİF) açıldı. İlginin yoğun olduğu fuarda daha çok turizm sektöründen stantların yer aldığı görüldü.

Antalya Valiliği himayesinde 2013 yılından bu yana düzenlenen ANİF, turizm sezonu öncesi iş arayanlar ile sektör temsilcilerini Cam Piramit Fuar Alanında bir araya getirdi. Bu yıl Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), İl Emniyet Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (AESOB)' stant kurduğu fuarda katılımcılar, turizmden tarıma, sanayiden sağlık kuruluşlarına, havacılıktan perakende ticarete, özel istihdam bürolarından güvenlik firmalarına birçok sektörden işletmenin temsilcileriyle birebir iletişim kurdu. İlginin yoğun olduğu fuarda, birçok kişinin stantlarda iş başvurusu yaptığı görüldü. Katılımcıların daha çok otel stantlarına başvuru yaptıklarını gözlenlendi.

"Antalya geçen yıl istihdamda ikinci oldu"

Fuarın açılış töreninde konuşan, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya İstihdam Fuarı'nın 5'nci kez kapılarını açtığını belirtti. Antalya'nın Türkiye'nin vitrini olduğunun atını çizen Vali Karaloğlu, "Tarımda, turizmde, ticarette, sanayide çok önemli istihdam sağlayan, insanımıza iş ve AŞ sağlayan önemli illerden biridir. Geçen yıl Cumhurbaşkanımızın ülke genelinde başlattığı istihdam seferberliğinde Antalya İstanbul'dan sonra 184 bin yeni istihdamla Türkiye ikincisi oldu. Nüfusa oranlarsak birinci olduk" dedi.

"Türkiye'de iş beğenmemezlik var"

2018 yılının ön verilerine baktığında Antalya'da turizm, tarım, ticaret sektörünün 2017'ye göre çok daha iyi olduğunu gördüklerini kaydeden Vali Karaloğlu, "Bu istihdama yansıyacaktır. Daha çok insanımız iş ve AŞ sağlayacağız. Bu fuarda iş arayanlarla, iş verenleri bir çatı altında buluşturarak arz ve talebi bir noktada buluşturarak insanımızın daha kolay iş bulmasını, işverenin de daha kolay iş bulmasını sağlamış olacağız. Türkiye'de hep işsizlik rakamı konuşuluyor. Türkiye'de biraz işsizlikten çok iş beğenmemezlik var. Bir de mesleksizlik var. Ne iş yaparsın diyorsunuz, 'Valla her işi yaparım' diyor. Her işi yaparım diyen kişi aslında hiçbir işi yapamadığı için onu söylüyor. O nenle İŞKUR, işbaşı eğitimlerine çok önem veriyor. Meclisteki paketle işbaşı eğitim süreleri arttırılıyor. Nitelikli hale getirilmesi için süre uzatılıyor ve belirli giderlerinin bir bölümü devlet tarafından ödeniyor" diye konuştu.

Türkiye'nin bölgesinde yaşananların ortada olduğunu dile getiren Vali Münir Karaloğlu, "Etrafımızda bir kaos ortamı var. Bu coğrafyada kalabilmenin yolu güçlü olmaktır. Güçlü olabilmek içinde güçlü bir ekonomiye ihtiyaç var, güçlü ekonomi içinde güçlü bir istihdama ve insanımıza iş ve AŞ bulma noktasında gayret sarf etmemiz gerekir" dedi.

"Yatırımlarla istihdama katkı sağlıyoruz"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Menderes Türel ise, fuarın yıllardır başarıyla devam ettiğini belirterek, geçtiğimiz yıl 20 bine yakın iş arayan kişinin insan kaynakları yetkilileri ile bir ayara geldiğini hatırlattı.

İşsizlik sorununa sadece rakamlar düzeyinde bakmanın hata olacağını vurgulayan Türel, "Bu sorunun nedenlerine yoğunlaşırsak, ancak o zaman konuyu daha iyi değerlendirebiliriz. Bizce işsizliğe çare ancak ve ancak yatırımların artması ile mümkün olur. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak biz hayata geçirdiğimiz ve geçireceğimiz yatırımlarla yeni iş alanları ortaya çıkarmak durumundayız. Tek başına Boğa Çayı projemiz bile binlerce insanımıza iş imkanı sağlayacak. Yatırım eşittir, istihdam. İş fırsatlarını yatırım ve eğitim gibi iki temel konu üzerinde değerlendirmek gerekirse yatırımın önemini dile getiriyoruz. Türkiye ortalama yüzde 7 ile büyüyen bir ülke. Türkiye'nin genç nesillerin nüfus oranına baktığımızda biz yüzde 5'in altına düştüğümüzde her zaman işsizlik oranına neden olacaktır. Bizim yüzde 5'in altında büyüme oranını, işsizliğin tetikleyicisi olarak görmemiz gerekir. O nedenle yatırım ve istihdam üzerinde çalışmamız lazım" diye konuştu.

"İş Danışma Ofisi'ne başvuran kişilerin yüzde 86'sı işe girmiş"

İşsizlik sorunlarından en önemli konulardan birinin eğitim olduğunu işaret eden Türel, "Sektör yetişmiş eleman bulamamaktan yakınıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak bir ara eleman yetiştirmek için ASMEK ile 100 binin üzerinde vatandaşımıza eğitim verdik. İş dünyasının ara eleman ihtiyacına katkı verdik. Yatırım yaptık. Birde İŞKUR'la birlikte İş Danışmanlık Ofisi açtık. Bu ofise günde ortalama 50 kişi başvuruyor. 1 Şubat 2015'te hizmete açtık, 29 Şubat 2018 yılına kadar geçen sürede 23 bin 696 vatandaşımız iş müracaatında bulunmuş. 13 bin 143 kişiyi iş bulmak üzere çeşitli firmalara yönlendirmişiz. Bu kişilerden 7 bin 119'u işe girmiş. Bu başvuru sayısından 10 bin 138'i belediyede iş yoksa, 'hadi bana eyvallah' deyip gitmiş. Bin 856 kişi ise iş yönlendirmesine dahi gitmemiş. Ortalama yüzde 50'si bize gelen müracaatların iş beğenmemiş. Geriye kalan kişilerin yüzde 63 işe yerleştirilmiş. 2 bin 577 kişinin işi takipte.9 bin 677 kişinin 7 bin 120'si işe girmiş, geri kalanın işi takipte. Beğenmeyenleri çıkardığımızda ofis olarak geriye kalanın yüzde 86'sına iş bulmuşuz" dedi.

Sloganlarının "Her başvuru yapana iş teklifi var" olduğunu dile getiren Türel, "İş Danışmanlık Ofisi engelli bireylerimize de katkı sağlıyor. Çalışmak isteyene Türkiye'de iş var. Çalışan ekmeğini taştan çıkarır" ifadelerini kaydetti.

"İlk 2.5 ayda Antalya'da 4 bin istihdama ulaştı"

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Bilgi İşlem Daire Başkanı Fahrettin Kaya da, "İstihdam fuarlarına çok önem veriyoruz. 30 ilde bu fuarları yapıyoruz. Daha çok turizm yönelik stantlar var. Antalya denince akla turizm geliyor. İstihdamın büyük kısmı turizmde yer alıyor. 2017 yılında Türkiye 11.1 büyüme ile G20 ülkeleri arasında en fazla büyüyen ülke oldu. Milli İstihdam Seferberliği kapsamında 2017 yılında tüm illeri dolaştık, istihdamın nasıl arttırabiliriz, teşvikleri anlattık. Türkiye tarihin en büyük işe yerleştirme rakamı olarak 1 milyon 57 bin 249 bin kişiyi işe yerleştirdik. 2018 yılında yeni bir istihdam seferberliği ilan edildi. Antalya işe yerleştirme rakamlarında geçen yıl 34 bin kişi ile bir rekora ulaştı. Şu anki rakam ilk 2.5 ay 4 bin rakamına ulaştı. 2018 yılı geçen yıldan daha başarılı olacak" diye konuştu.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, günümüzde mali ve teknolojik alt yapının rekabet için yerli olmadığını iş gücünün niteliğinin ön plana çıktığını kaydetti. Dere, bir ülkenin ekonomik kalkınmasında beyaz yakalı çalışanlar kadar mavi yakalı çalışanlarında önemli olduğunun altını çizdi.

Konuşmaların ardından protokol tarafından fuarın açılış kurdelesi kesildi. Vali Karaloğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, stantları gezerek, iş başvurusu yapalar ve işverenlerle sohbet etti.

ANİF'i 18 Mart'a kadar 20 binden fazla kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. - ANTALYA