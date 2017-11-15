İş Adamları Yerli Otomobilin Hatay'da Üretilmesini Talep Etti

Hatay İş Adamları ve Bürokratları Derneği (HATİAB) Genel Başkanı İbrahim Güder, "Türkiye'nin marka otomobilinin, sıkışan Marmara Havzası'nda değil, 17 medeniyetin yaşadığı, UNESCO'nun gastronomi şehri ilan ettiği, Türkiye'nin en uzun sahillerine sahip tarih, kültür ve doğal güzellikleri muhteşem, Anadolu'nun kadim şehri Hatay'da üretilmesini talep ediyoruz." dedi.



Güder, Antakya'da bir restoranda yönetim kurulu üyeleriyle düzenlediği basın toplantısında,Türkiye'nin yerli otomobilinin Hatay'da üretilmesini isteyerek, Arap, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerine otomobil ihracatı için uygun kentin Hatay olduğunu belirtti.



Hatay'ın Orta Doğu'nun Avrupa'ya açılan kapısı olduğunu ifade eden Güder, şöyle devam etti:



"Stratejik, teknik ve mali analizler nedeniyle Türkiye'nin otomobili Hatay'da üretildiğinde, dünya otomobil piyasasında marka otomobili olma yolunda daha çabuk hedefine ulaşacaktır. Türkiye'nin marka otomobilinin, sıkışan Marmara Havzası'nda değil, 17 medeniyetin yaşadığı, UNESCO'nun gastronomi şehri ilan ettiği, Türkiye'nin en uzun sahillerine sahip tarih, kültür ve doğal güzellikleri muhteşem, Anadolu'nun kadim şehri Hatay'da üretilmesini talep ediyoruz. 1960'lı yıllardan beri hayalimiz olan, Türkiye'nin otomobilini inşallah 2021'de yollarda göreceğiz. Babayiğitleri, Hatay'ın dünya vizyonuna sahip genç yiğitleriyle çalışmaya davet ediyoruz. Yatırımın Hatay'da yapılması halinde kendilerine 'hayır' diyemeyecekleri yer önerisi sunacağız. Her türlü teknik altyapıya hazırız. Proje için her türlü katkıyı da vermeye hazırız. Binlerce dönüm arazileriyle Hatayımız hazırdır. "



Güder, başta Hatay valisi olmak üzere milletvekilleri, belediye başkanları, oda, sivil toplum ve sanayi kuruluşları ile Hataylıların yerli otomobilin kentte üretilmesi için seferberlik başlatmasını istedi.