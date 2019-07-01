İş adamı önce karısını vurdu sonra intihar etti

İSTANBUL - İş adamı Turgay Cantaş Başakşehir'de yaşadıkları lüks villada önce karısını vurdu sonra intihar etti.

Olay, Başakşehir 1. Kısım Mahallesinde bulunan lüks bir villada sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, İş adamı Turgay Cantaş ve eşi Şükran Cantaş bilinmeyen bir sebepten tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine iş adamı Cantaş önce silahla eşini vurdu sonra intihar etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk yaptıkları incelemelerde Cantaş çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA