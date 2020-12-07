İrfan Gürpınar kimdir? İrfan Gürpınar öldü mü?

Başarılı siyasetçi İrfan Gürpınar 3 dönem milletvekili olarak görev yapmıştır. Son dakika haberleri sonrası merak edilen İrfan Gürpınar kimdir? İrfan Gürpınar öldü mü?

İrfan Gürpınar hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

İRFAN GÜRPINAR KİMDİR?

1943 yılında Faik, Sulbiye'de dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

İngilizce bilmektedir. Hukuk mezunudur. Serbest Avukat olarak görev aldı. XVIII, XIX ve XX nci Dönem Kırklareli Milletvekilliği yaptı.

Turizm Bakanı olarak da görev yaptı.

Evli ve 1 çocuk sahibi.

İRFAN GÜRPINAR ÖLDÜ MÜ?

Ankara'da yaşayan eski Turizm Bakanı İrfan Gürpınar, bir süre önce koronavirüse yakalandı. Hastanede tedavi gören Gürpınar, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, sosyal medya hesabından "Kırklareli'mizin büyük bir değeri, danışmanı olarak görev yapmaktan onur duyduğum eski Milletvekilimiz ve Turizm Bakanımız, çok iyiliklerini gördüğüm sevgili ağabeyim İrfan Gürpınar'ı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Kırklarelimize başsağlığı diliyorum" mesajını paylaştı. Eski bakanlardan İrfan Gürpınar, 18'inci, 19'uncu ve 20'nci dönem (1987-1999) Kırklareli milletvekilliği, 50'nci ve 52'nci hükümetlerde Turizm Bakanlığı yapmıştı.