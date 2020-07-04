HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

İrfan Buz: "Bursaspor olarak buralarda olmamamız gerekiyor"

Bursaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Altınordu mücadelesinin ardından yaptığı değerlendirmede, "Bursaspor olarak buralarda olmamamız gerekiyor" dedi.

İrfan Buz:
04.07.2020 22:50 | Son Güncelleme: 04.07.2020 23:06

Bursaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Altınordu mücadelesinin ardından yaptığı değerlendirmede, "Bursaspor olarak buralarda olmamamız gerekiyor" dedi.

TFF 1. Lig'in 32. haftasında sahasında Altınordu ile karşılaşan Bursaspor, sahadan 1-0 galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, "Çok önemli müsabakaya çıktık. Keçiören'den dönen, morali düşmüş bir takım vardı. 8 gün içerisinde 3 maçı kazanıp, 9 puan yaptık. Bizim için gerçekten çok önemli. Bursaspor olarak buralarda olmamız gerekiyor. Batuhan kardeşimizin fibula kemiği kırılmış, ona üzüldük. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Altınordu ilk yarı bizden daha iyi oynadı. İstediklerimizi sahaya yansıtamadık. Traore'nin golü çok güzeldi. Takımımız çok iyi bir performans sergiledi. Makas daralıyor. Daralınca kolay değil. Bizim en büyük eksikliğimiz bizim taraftarımız. Onlar çok itici. Onların hayır duasını aldığınız zaman ve inandığınızda sonuca gidebiliyorsunuz. Takımı tebrik ediyorum. Daha iyi olmamız gerekiyor. Şu anda mücadele önemliydi. Menemen müsabakasına hazırlanacağız. Sadece oyunun içerisinde yapabileceklerinizi değiştirirsiniz. Ne alabileceğinize bakacaksınız. O yüzden odaklanmanız gereken tamamen Menemen müsabakası" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın Spor
Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın
Son dakika: Erdoğan toplu asker uğurlama törenlerini eleştirdi: Valime talimat verdim, bunlara kesinlikle müsaade etmeyeceksiniz Spor
Son dakika: Erdoğan toplu asker uğurlama törenlerini eleştirdi: Valime talimat verdim, bunlara kesinlikle...
Oto kiralama işi yapan bir vatandaş, kiraladığı otomobilin içinde ceset buldu Spor
Oto kiralama işi yapan bir vatandaş, kiraladığı otomobilin içinde ceset buldu
En düşük maaş kaç lira olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı aylıklar Spor
En düşük maaş kaç lira olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı aylıklar
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı Spor
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü Spor
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
Bodrum'u karıştıran çifte cinayetin nedeni belli oldu
Bodrum'u karıştıran çifte cinayetin nedeni belli oldu
Bakan Koca, Bursa'daki düğünü örnek verip uyardı: Meydanı gelinle damada bırakın
Bakan Koca, Bursa'daki düğünü örnek verip uyardı: Meydanı gelinle damada bırakın
Alman medyası açık açık yazdı: Türkiye'ye yönelik seyahat uyarılarının arkasında sağlık endişeleri yok
Alman medyası açık açık yazdı: Türkiye'ye yönelik seyahat uyarılarının arkasında sağlık endişeleri yok
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu
Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu
Kedi tartışmasında annesini itip ölümüne neden olan genç, o anları telefonuna kaydetmiş
Kedi tartışmasında annesini itip ölümüne neden olan genç, o anları telefonuna kaydetmiş
Ayasofya tartışmaları hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İtiraz etmeyeceğiz
Ayasofya tartışmaları hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İtiraz etmeyeceğiz
Denizlispor Başkanı Ali Çetin, maç sonunda sahaya su şişesi fırlattı
Denizlispor Başkanı Ali Çetin, maç sonunda sahaya su şişesi fırlattı
30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı
30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı
Konya'da görülen et yiyen örümcek yüzünden vatandaşlar tedirgin! Zehri insanı öldürüyor
Konya'da görülen et yiyen örümcek yüzünden vatandaşlar tedirgin! Zehri insanı öldürüyor
Komşuların haber vermesiyle eve geldi, karısı ve 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı
Komşuların haber vermesiyle eve geldi, karısı ve 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı
Torununu kucağına alan Acun Ilıcalı, ilk duygularını paylaştı
Torununu kucağına alan Acun Ilıcalı, ilk duygularını paylaştı
Koronavirüs vakalarında artış görülen Bursa'da tepki çeken görüntüler
Koronavirüs vakalarında artış görülen Bursa'da tepki çeken görüntüler
İspanya'da Zoom toplantısında çıplak görüntülenen belediye meclis üyesi istifa etti
İspanya'da Zoom toplantısında çıplak görüntülenen belediye meclis üyesi istifa etti
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini ekledi! Transparan paylaşımına beğeni yağıyor
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini ekledi! Transparan paylaşımına beğeni yağıyor
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu
'Hz. Süleyman'ın kızıyım' diyerek insanlara kanını içiren kadın, hakim karşısında çark etti
"Hz. Süleyman'ın kızıyım" diyerek insanlara kanını içiren kadın, hakim karşısında çark etti
Son Dakika: Türkiye'de 4 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, 1154 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 4 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, 1154 yeni vaka tespit edildi
Medipol Başakşehir, deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti
Medipol Başakşehir, deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti
Sosyal medyada çirkin paylaşımlar yapan 14 yaşındaki çocuk, serbest bırakıldı
Sosyal medyada çirkin paylaşımlar yapan 14 yaşındaki çocuk, serbest bırakıldı
Paylaşım başına en çok para kazanan isimler belli oldu! Dwayne Johnson kazancıyla dudak uçuklattı
Paylaşım başına en çok para kazanan isimler belli oldu! Dwayne Johnson kazancıyla dudak uçuklattı
Havai fişek fabrikasındaki patlamada depo sahiplerinin hayatlarını bir bardak su kurtardı
Havai fişek fabrikasındaki patlamada depo sahiplerinin hayatlarını bir bardak su kurtardı
Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup etti
Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup etti
Köpeği ezip kaçtığı söylenen doktor Birsen Ocaklı'ya ünlü isimlerden tepki yağdı
Köpeği ezip kaçtığı söylenen doktor Birsen Ocaklı'ya ünlü isimlerden tepki yağdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yılmaz Tunç Esra Erdoğan Fahrettin Koca Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Gülben Ergen Acun Ilıcalı Coşkun Sabah
Spor İrfan Buz Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Su Temmuz Sakarya Instagram
Şu an buradasınız: İrfan Buz: "Bursaspor olarak buralarda olmamamız gerekiyor" - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.7.2020 23:30:29. #1.14#
title