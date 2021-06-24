İrem Pehlivan, Kadın A Milli Futbol Takımı'na davet edildi

Kadın A Milli Futbol Takımı'nın 28 Haziran-16 Temmuz tarihleri arasında yapacağı hazırlık kampı kadrosuna Sedat Kılınç İnşaat kayseri Gençlerbirliği'nden Kaleci İrem Pehlivan davet edildi.

Kadın A Milli Futbol Takımı'nın 28 Haziran-16 Temmuz tarihleri arasında yapacağı hazırlık kampı kadrosuna Sedat Kılınç İnşaat kayseri Gençlerbirliği'nden Kaleci İrem Pehlivan davet edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada Kadın A Milli Futbol Takımı'nın 28 Haziran-16 Temmuz tarihleri arasında yapacağı hazırlık kampının aday kadrosunun belli olduğu belirtildi. Açıklanan kadroda Sedat Kılınç İnşaat Kayseri Gençlerbirliği'nden Kaleci İrem Pehlivan çağırıldı.

İlk kez A Milli Futbol takımına davet edilen İrem Pehlivan, geçtiğimiz sezon Türkiye 1.Kadınlar Futbol Ligi'nde gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekmişti.

(Erhan Kan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı