İranlı gazeteciden ülke yöneticilerine "şah"lı tepki

29.12.2019 23:46 | Son Güncelleme: 29.12.2019 23:46

İran'da yayımlanan Cumhur-i İslami Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mesih Muhaciri, benzin zammına tepkilerin sürdüğü şu günlerde, ülke yöneticilerini halkın sorunlarına eğilmemek ve şaha benzemekle suçladı.

Cumhur-i İslami Gazetesi'nde yayımlanan "Biz de şah olduk" başlıklı makalesinde Muhaciri, devrim lideri Humeyni'nin 1980'de ülke yöneticilerine hitaben yaptığı "Şahın gitmesiyle iş bitmiyor. Zalimler gitti, yerlerine biz oturduk. Eğer biz de onların yaptıklarını yaparsak o rejim ve zalimlerden bir farkımız kalmaz." ifadelerine yer verdi.

Makalesinde Humeyni'nin devlet yönetimiyle ilgili tavsiyelerine yer veren Muhaciri, şunları kaydetti:

"Makam mevki sahipleri bir gün görevlerinden alınır, dönüp, yapılanlara bakarlarsa, hepimiz birer şah olduğumuzun farkına varacağız. Şah olmak demek eğer, ünvanlara gönül vermekse biz de verdik. Halkın nasıl geçindiğine ehemmiyet vermemekse biz de ehemmiyet vermedik. Halktan uzaklaşmaksa biz de uzaklaştık. Ezilen halkın sorunlarına kulak vermemekse biz de vermedik. Eğer toplumda sınıflar oluşturmaksa biz de yaptık. Mustazaf (ezilen insan) üretmekse biz de ürettik. Öyle ki bunu, '60 milyon mustazafımız var' diyerek resmen ilan ettik. Biz sosyal sorunlarla ilgili anketleri gizli de olsa yayınlamaktan çekindik. Sizce biz şah olmadık mı?"

1979 yılındaki devrimle şahlık rejiminin sona erdirilmesini İran halkına yapılan önemli bir hizmet olarak değerlendiren Muhaciri, İran devletinin devamının sağlanmasının halkın desteğine bağlı olduğunu belirtti.

Muhaciri, "Toplumsal destek için kesinlikle halkın geçiminin sağlanması gerekir ki bu konuya dikkat edilmedi. Yöneticiler halkla aralarındaki mesafeyi yok etmeli. Şatafat ve teşrifatı bırakmalılar. İktidar mücadelesine son vermeliler. En önemli işleri adaleti sağlamak ve ayrımcılıkla mücadele etmek olmalı. Gizli işleri bırakıp şeffaf olmalılar." değerlendirmelerinde bulundu.

Benzin zammı gösterileri

ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor dönemden geçen İran halkı, 15 Kasım'da Yargı Erki Başkanı, Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanından oluşan Ekonomi Koordinasyon Yüksek Konseyinin kararıyla benzin fiyatının 1000 tümenden 3 bin tümene yükseltilmesinin ardından protestolara başlamıştı.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin, ülkede 60 milyon insanın yardıma muhtaç olduğunu ve benzin zammından elde edilecek gelirin bu kimselere dağıtılacağını söylemesi de toplumsal tepkileri yatıştırmaya yetmedi.

Ülkenin birçok kentinde 3 gün süren gösterilerde kamu binaları, bankalar, benzin istasyonları tahrip edildi, marketler yağmalandı.

Gösterilerdeki ölü ve yaralı sayısı hakkında İran makamlarınca resmi açıklama yapılmazken, Uluslararası Af Örgütü en az 304 kişinin öldüğünü duyurdu.

Kaynak: AA