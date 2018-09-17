İran'dan İdlib Kararı: Herhangi Bir Askeri Operasyonda Yer Almayacağız

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, İran'ın İdlib'e yönelik düzenlenecek herhangi bir askeri operasyonda yer almayacağını söyledi.

"İRAN HERHANGİ BİR OPERASYONDA YER ALMAYACAK"

Basın toplantısında konuşan Kasımi, İran'ın İdlib'e yapılması planlanan askeri operasyonunda yer alıp almayacağı sorusuna, "İran'ın Suriye'deki varlığı askeri danışmanlık düzeyindedir ve herhangi bir operasyonda yer almayacak" yanıtını verdi.

"TÜRKİYE, RUSYA VE SURİYE DEVLETİYLE TEMAS İÇİNDEYİZ"

İranlı Sözcü, "İdlib, Suriye'de teröristlerin varlığının sürdüğü tek bölge olarak kaldı. Bu ülkenin yakında teröristlerin temizlenmesini temenni ederiz. İdlib sorununun, sivil halk zarar görmeden çözülmesinde ısrarcıyız ve bu konuda Türkiye, Rusya ve Suriye devletiyle temas içindeyiz" dedi.