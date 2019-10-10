İran, gözaltında tuttuğu Rus gazeteciyi serbest bıraktı

10.10.2019 09:49

İran tarafından İsrail ajanı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Rus gazeteci Yulya Yuzik gece yarısı serbest bırakıldı.



Ekim ayının başında Moskova'dan Tahran'a giden ve havaalanında pasaportuna el konulduktan sonra İran Devrim Muhafızları tarafından gözaltına alınan Rus gazeteci Yulya Yuzik gece yarısı serbest bırakıldı. Rus gazeteci gözaltına alındıktan sonra İran'daki yerel kaynaklar gözaltı nedeninin İsrail'e ajanlık yapmak suçlamasıyla gerçekleştiğini ifade etmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı ve Kremlin'den İran'a gazetecinin serbest bırakılması yönünde telkinler nedeniyle İran'dan gazetecinin sorgusu tamamlandıktan sonra serbest bırakılacağı açıklaması gelmişti. Son olarak Rus basınına konuşan İranlı bir yetkili, gözaltı nedenini İsrail ajanlığı değil vize sorunu olarak belirtmişti.



Rusya ile İran arasında yaşanan gazeteci gerilimi gece yarısı sona erdi. Rusya'nın Tahran Büyükelçiliği Sözcüsü Andrey Ganenko gazetecinin gece yarısı serbest bırakılarak Moskova'ya gönderildiğini duyurdu. Gazetecinin sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Ganenko, Yuzik'in serbest bırakılmasında Moskova ve Tahran'ın karşılıklı çabasının yoğun olduğunu söyledi. - MOSKOVA

Kaynak: İHA