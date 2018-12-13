İran'dan Netanyahu'nun Açıklamalarına Tepki: "Bu Bir Tehdittir"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran'a saldırabilecekleri yönünde yaptığı açıklamaya sert tepki gösterdi. Kasımi, "Bu şahsın bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde büyük bir ülkeyi askeri girişimde bulunmak ile tehdit ettiği anlamına geliyor" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "İsrail'in varlığı tehlikeye düşerse, İran'a saldırırız" şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi. Kasımi, yaptığı açıklamasında, "'İşgalci Siyonist İsrail rejimi, kin, nefret ve halüsinasyonun tam tecellisi olan bu rejim, hiçbir zaman asla böyle bir eylemde bulunmaya cesaret edemez. Ancak Netanyahu'nun utanç duymaksızın dile getirdiği bu ifadeler, bu şahsın bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde büyük bir ülkeyi, askeri girişimde bulunmak ile tehdit ettiği anlamına geliyor. Bu konuyu kesinlikle uluslararası hukuk kurumlarından takip edeceğiz." ifadelerini kullandı. - TAHRAN