İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 6 bin 988'e yükseldi
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İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 6 bin 988'e yükseldi

İran'da son 24 saatte 51 kişi daha koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 6 bin 988'e yükseldi
17.05.2020 15:10 | Son Güncelleme: 17.05.2020 15:10

İran'da son 24 saatte 51 kişi daha koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 6 bin 988'e yükseldi.

İran'da koronavirüsten can kayıpları azalıyor. Ülkede son 24 saatte 51 kişi daha hayatını kaybetti. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkede toplam can kaybının 6 bin 988'e yükseldiğini, son bir günde 1806 kişide daha virüs tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 120 bin 198'e ulaştığını açıkladı.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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