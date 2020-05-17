İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 6 bin 988'e yükseldi İran'da son 24 saatte 51 kişi daha koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

İran'da son 24 saatte 51 kişi daha koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 6 bin 988'e yükseldi.

İran'da koronavirüsten can kayıpları azalıyor. Ülkede son 24 saatte 51 kişi daha hayatını kaybetti. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkede toplam can kaybının 6 bin 988'e yükseldiğini, son bir günde 1806 kişide daha virüs tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 120 bin 198'e ulaştığını açıkladı.

Kaynak: DHA