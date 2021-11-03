İran, ABD'nin "petrol hırsızlığını önlediğini" iddia ettiği görüntüleri yayınladı

İran, ABD'nin Umman Denizi'nde İran petrolüne el koyma girişiminin Devrim Muhafızları Ordusu'nun müdahalesiyle engellendiğine dair iddiaların yer aldığı görüntüleri yayınladı.

İran devlet televizyonunda yayınlanan görüntülerde, Devrim Muhafızları Ordusu güçlerinin bir petrol tankerine operasyon düzenlediği görülüyor.

Yayınlanan videoda, Devrim Muhafızları Ordusu güçlerinin küçük sürat tekneleriyle kırmızı bir petrol tankerinin etrafını sardığı ve daha sonra havadan helikopterle tankere indirme yaptıkları ana ait görüntüler yer alıyor. Çevrede ABD savaş gemileri olduğu iddia edilen bazı gemiler de görüntülere yansıdı.

İran'ın petrolünü çaldığı iddiasıyla el koyduğu petrol tankerinin Vietnam'a ait olduğu ileri sürülürken, olayın 25 Ekim'de meydana geldiği belirtiliyor.

İran Petrol Bakanı Cevad Uci ise yayınladığı mesajda "petrolü kurtarması nedeniyle" Devrim Muhafızları Ordusu'na teşekkür etti.

İran devlet televizyonu, ABD'nin Umman Denizi'nde İran petrolünü taşıyan bir tankere el koyup, geminin taşıdığı petrolü başka bir tankere yükledikten sonra tankeri bilinmeyen bir noktaya götürdüğünü duyurmuştu.

Devrim Muhafızları Ordusu'nun da ABD'nin el koyduğu petrol tankerine helikopterle indirme operasyonu gerçekleştirdiği ve tankerin kontrolünün ele geçirilerek İran kara sularına çekildiği aktarılmıştı.

ABD'den yalanlama

AA muhabirine konuyla ilgili açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) bir yetkili, İran Devrim Muhafızları'nın iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirmişti.

İsminin açıklanmasını istemeyen yetkili, "Geçen hafta, İran Devrim Muhafızları'nın uluslararası sularda seyir halindeki bir tanker gemisine yasa dışı olarak çıktığını gördük ancak müdahale etmedik." ifadelerini kullanmıştı.

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