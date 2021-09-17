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Irak'ın petrol ithalatı anlaşması kapsamında gönderdiği yakıt Lübnan'a ulaştı

AA / Hacer Başer - Haberler | Güncel
Irak'ın petrol ithalatı anlaşması kapsamında gönderdiği yakıt Lübnan'a ulaştı

Irak'ın 1 milyon ton petrol ithalatı anlaşması kapsamında gönderdiği 31 bin ton yakıt, Lübnan'a ulaştı.

Irak'ın 1 milyon ton petrol ithalatı anlaşması kapsamında gönderdiği 31 bin ton yakıt, Lübnan'a ulaştı.

Irak resmi ajansı INA'da yer alan haber de, "hizmet ve ticari ürün karşılığında Lübnan'a 1 milyon ton petrol" anlaşmasının ilk sevkiyatının gerçekleştirildiği ifade edildi.

Yapılan anlaşma kapsamında gönderilen 31 bin ton yakıtın yarısının Lübnan'daki Ez-Zehrani elektrik santralinde, diğer yarısının ise ülkenin kuzeyindeki Trablus kentine bağlı Deyr Ammar bölgesindeki elektrik santralinde boşaltıldığı aktarıldı.

Yine anlaşma kapsamında gelecek hafta da Lübnan'a yakıt gönderimi yapılacağı belirtildi.

Gelen yakıt, Lübnan'da elektrik üretiminin artmasına katkı sağlayacak

Öte yandan Lübnan Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Başbakan Necib Mikati, petrol yüklü geminin Deyr Ammar bölgesindeki elektrik santraline yanaşmasına ilişkin Enerji ve Su Kaynakları Bakanı Velid Fayyad'dan bilgi aldı.

Irak'tan gelen yakıtın Lübnan'da elektrik üretiminin artmasına katkı sağlayacağına işaret eden Mikati, "Lübnan hükümeti, elektrik kesintilerini azaltmak için tüm çabalara başvuracaktır." ifadelerini kullandı.

Bu zorlu süreçte petrol anlaşmasıyla Lübnan'ın yanında yer alan Irak'a teşekkür eden Mikati, yakıt tedarikleriyle paralel olarak ülkede kronikleşmiş elektrik krizine de köklü çözüm için adımlar atacaklarını vurguladı.

Ekonomik krizle boğuşan Lübnan, temmuz ayında hizmet ve ticari ürün karşılığında 1 milyon ton petrol için Irak ile anlaşma imzalamıştı.

Bağdat yönetimi ile varılan anlaşmanın, Lübnan Elektrik Kurumunun kullanması için 1 milyon ton petrol ithalatını kapsadığı ifade edilmişti.

Ekonomik krizlerle boğuşan Lübnan'da bir süredir döviz likidite sorunu nedeniyle akaryakıt teminine bağlı olarak günlük 20 saati aşan elektrik kesintileri yaşanıyor.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

AA / Hacer Başer - Son Dakika Haberleri
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