Irak Başbakanı, Erbil Havalimanı'na düzenlenen saldırıyla ilgili inceleme başlatılması talimatını verdi

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin, Erbil Havalimanı'na düzenlenen saldırıyla ilgili inceleme başlatılması talimatını verdiği bildirildi.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin, Erbil Havalimanı'na düzenlenen saldırıyla ilgili inceleme başlatılması talimatını verdiği bildirildi.

Irak Güvenlik Medya Ağı'ndan (hükümete bağlı) yapılan yazılı açıklamaya göre, Kazımi, füze saldırısıyla ilgili inceleme komisyonunun kurulması talimatını verdi.

Erbil kentinde ABD askeri üssünün de bulunduğu havalimanına düzenlenen füze saldırısında biri ağır 3 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp