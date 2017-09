İphone X Nasıl Olacak? İşte Tüm Bilinenler!

iPhone X özellikleri, iPhone"un 10. yılında gelecek olan en çok merak edilen model olarak dikkat çekiyor. Yepyeni bir tasarımla gelmesi beklenilen 10. yıla özel iPhone X, bakalım bize hangi özellikleri sunacak?



iPhone X özellikleri ve fiyatı!



12 Eylül akşamı Türkiye saatiyle 20: 00"da ShiftDelete.Net ekibinin de katılım gerçekleştireceği bir etkinlikle tanıtılacak olan iPhone X, aynı zamanda Teknosa"nın katkılarıyla gerçekleştirilecek olan YouTube canlı yayınımızı editörlerimizin yorumlarıyla izleyebileceksiniz.



10. yıla özel olarak üretilen iPhone en büyük değişikliği ise tasarımda yapacak. Yıllardır birbirine oldukça benzer tasarım çizgisiyle karşımıza çıkan iPhone modelleri, iPhone X ile tamamen farklılaşacak.







Ekran özellikleri



Günümüzün akıllı telefonlar üzerindeki en popüler özelliklerinden olan çerçevesiz ekran trendine iPhone X ile katılacak olan Apple, oldukça yüksek bir ekran kasa oranı sunacak. Modelin ön yüzünün neredeyse tamamının ekran olması beklenirken sadece orta tarafta kamera, ahize ve sensörler için bir yer bırakılmış durumda.



5,1 inç boyutunda olması beklenilen 1125 x 2436 piksel çözünürlüğündeki ekrana yazılım tarafında ise iPad Pro modellerinde gördüğümüz beyaz dengeleme için sunulan True Tone Display özelliği ekleniyor. Elbette 3D Touch özelliği de yer almaya devam edecek.







Donanım özellikleri



iPhone X altı çekirdekli Apple A11 Fusion işlemcisinden gücünü alacak. Oldukça güçlü bir işlemci olması beklenilen Apple A11, en ağır işlerin altından bile kolaylıkla kalkacağı söyleniyor.



4 çekirdekli "Mistral" adı verilen düşük güç tüketen çekirdeklere ek olarak 2 çekirdekli "Monsoon" adı verilen yüksek güç tüketen kısım Apple A11"de yer alıyor. RAM tarafında ise 3 GB RAM yer alması bekleniyor.



Depolama konusunda ise günümüzde iyice artan dosya ve uygulama boyutları neticesinde ihtiyaç duyulan depolama kapasitesi de gittikçe artıyor. Bu doğrultuda iddia edilenlere göre iPhone X, 64 GB, 256 GB ve 512 GB dahili depolama kapasitelerine sahip olacak.







Batarya tarafında ise şu ana kadar Plus modelleri hariç 2000 mAh"in üzerinde batarya kullanmayan Apple"ın 10. yıl özel iPhone modelinde 3000 mAh civarında bir bataryaya yer vermesi bekleniyor.



Ayrıca iPhone X ile ilk defa kablosuz şarj özelliğinin gelmesi bekleniyor.







Kamera özellikleri



İlk defa iPhone 7 Plus modelinde çift kamera kurulumuna yer veren Apple, iPhone X modelinde de çift kamera tercih edecek.



iPhone 7 Plus modelinde yatay olarak konumlandırılan bu çift kamera yeni model de ise dikey olarak konumlandırılacak gibi gözüküyor. Üst düzey özelliklerle gelmesi beklenen kamera için konuşulanlar doğru çıkarsa iPhone X çok başarılı bir kamera ile bizleri selamlayacak.







Biraz daha detaya inmek gerekirse, modelde uzun bir süredir kullanılan 12 Megapiksel çözünürlüklü kamera kullanacak. 4K video kaydına olanak tanıyacak olan bu kameraların ikisi de ayrıca tıpkı Galaxy Note 8 modelinde olduğu gibi OIS destekli olacak.



Ön kamera ise 7 Megapiksel çözünürlüğünde olacak. Ancak büyük eleştiri alan açı ve ışık probleminin yeni iPhone modellerinde son bulması bekleniyor.







Yazılım özellikleri



iOS 11 ile piyasaya çıkacak olan 10. yıla özel iPhone modelinde parmak izi okuyucusu yani Touch ID artık yer almayacak. Face ID adıyla gelmesi beklenen yüz tanıma özelliğine sahip olacak olan iPhone X, kilit açma, iTunes, App Store ve Safari otomatik doldurma gibi durumlarda Face ID kullanacak.







Touch ID ile kıyasla çok daha hızlı güvenli ve doğru şekilde çalışacağı söylenen Face ID özelliğinin karanlık ve az ışıklı ortamlarda nasıl sonuçlar vereceği ise merak konusu.



Bunun yanı sıra ekranda yer alan çıkıntı nedeniyle kullanıcı arayüzünde de değişiklikler meydana gelmiş durumda.



İlk iOS sürümünden bu yana ortada konumlandırılan saat sol tarafta yer alacakken operatör sinyali ve Wi-Fi sinyali belirteci de küçülerek sağ tarafa geçmiş bulunmakta. Ayrıca uçak modunda ekranda beliren uçak simgesi ise küçük bir nokta ile değiştirilmiş.







Fiyatı ve çıkış tarihi



12 Eylül günü resmi tanıtımının gerçekleştirileceği iPhone X, 999 dolardan başlayan fiyat etiketiyle satışa çıkması bekleniyor. 22 Eylül günü raflardaki yerini alması beklenilen modelin Ekim ayında da ülkemizde satışa başlaması öngörülüyor.