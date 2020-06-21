İpekyolu Belediyesi ve Haçiko Derneğinden sokak hayvanlarına mama desteği
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İpekyolu Belediyesi ve Haçiko Derneğinden sokak hayvanlarına mama desteği

İpekyolu Belediyesi ve Haçiko Derneğinden sokak hayvanlarına mama desteği Van'ın İpekyolu Belediyesi ve Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği (Haçiko Derneği) işbirliğinde sokak hayvanları için belirlenen alanlara mama bırakıldı.

21.06.2020 18:05 | Son Güncelleme: 21.06.2020 18:11

İpekyolu Belediyesi ve Haçiko Derneğinden sokak hayvanlarına mama desteği

VAN - Van'ın İpekyolu Belediyesi ve Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği (Haçiko Derneği) işbirliğinde sokak hayvanları için belirlenen alanlara mama bırakıldı.

İpekyolu Belediyesi, toplumda hayvan sevgisi bilincini geliştirmek, hayvan hakları ihlallerinin önlenmesini sağlamak ve bu doğrultuda kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla ilçenin muhtelif bölgelerindeki sahipsiz hayvanları beslemek için çalışmalar yürüttü. İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri ile Haçiko gönüllüleri, sahipsiz sokak hayvanları başta olmak üzere tüm hayvanları doğal yaşam ortamlarına geri kazandırmak, yardıma muhtaç hayvanların bakım ile tedavilerini sağlamak ve kamuoyunun ilgisini bu yöne çekmek amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Haçiko Derneği Van Şubesi ile İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, sokak hayvanlarına dikkat çekmek ve beslenmelerine yardımcı olmak amacıyla Kent Park'ta toplanarak Bostaniçi Mahallesi'nde bulunan Sıhke Gölü'ne geçerek buradaki sokak hayvanlarını kendi elleriyle besledi.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Volkan Avcı, "Her mevsim ve tüm olumsuz şartlara rağmen sokak hayvanlarının yanında olmaya ve onların barınma, mama ve tedavileri için tüm imkanlarımızı seferber etmeyi kurum olarak kendimize bir görev olarak görüyoruz. Haçiko Derneği ile birlikte burada olmaktan, sokak hayvanlarına bir nebzede olsun bir şeyler yapabilmekten mutluluk duyuyoruz. İlimizde sokak hayvanları için uğraşan ve çabalayan öncü bir belediyeyiz. İpekyolu Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışı ile yürüttüğümüz çalışmalarla sokak hayvanlarının yanında olmaya, onların barınma ve beslenme ihtiyaçlarını gidermeye devam edeceğiz. Faaliyetlerimizde bizleri yalnız bırakmayarak can dostlarımıza gönüllü olarak destek olan Haçiko Derneği Van Şubesine ve gönüllülerine canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

İpekyolu Belediyesi ve Haçiko Derneğinden sokak hayvanlarına mama desteği

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Kick boks sporcusu, trafikte tartıştığı 3 kişiyi 30 saniyede yere serdi Haber
Kick boks sporcusu, trafikte tartıştığı 3 kişiyi 30 saniyede yere serdi
Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı Haber
Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı
Kastamonu Valisi Avni Çakır ile şehit babasını duygulandıran tesadüf Haber
Kastamonu Valisi Avni Çakır ile şehit babasını duygulandıran tesadüf
Çatıdan düşen ve şahin sanılan yavru kuş, başka bir yırtıcı tür çıktı Haber
Çatıdan düşen ve şahin sanılan yavru kuş, başka bir yırtıcı tür çıktı
Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan gönderdi Haber
Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan...
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü Haber
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü
Ülkede son zamanlarda patlak veren yılanların öldürülmesi hastalıkları artırabilir
Ülkede son zamanlarda patlak veren yılanların öldürülmesi hastalıkları artırabilir
Maaşlarına haciz gelen emekliler, icra müdürlüğüne başvurarak haczi kaldırabilir
Maaşlarına haciz gelen emekliler, icra müdürlüğüne başvurarak haczi kaldırabilir
Tavandan akan sular yüzünden metrobüste şemsiye açtılar
Tavandan akan sular yüzünden metrobüste şemsiye açtılar
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, çeşitli kurumlardan 4 maaş aldığı iddialarına açıklık getirdi
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, çeşitli kurumlardan 4 maaş aldığı iddialarına açıklık getirdi
Ülke bu fedakar babayı konuşuyor! Sırtında sadece çocuğunu değil, evladının geleceğini de taşıdı
Ülke bu fedakar babayı konuşuyor! Sırtında sadece çocuğunu değil, evladının geleceğini de taşıdı
İŞKUR'dan sahte web sitelerine karşı uyarı: İtibar etmeyin
İŞKUR'dan sahte web sitelerine karşı uyarı: İtibar etmeyin
Beşiktaş, deplasmanda Denizlispor'u 5-1 mağlup etti
Beşiktaş, deplasmanda Denizlispor'u 5-1 mağlup etti
Son Dakika: Türkiye'de 20 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti, 1248 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 20 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti, 1248 yeni vaka tespit...
Koronavirüs kılığına giren tiyatrocuyu köpek kovaladı
Koronavirüs kılığına giren tiyatrocuyu köpek kovaladı
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi
Son dakika: Yerli otomobil 2022'nin sonunda yollarda olacak
Son dakika: Yerli otomobil 2022'nin sonunda yollarda olacak
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Yasmin Erbil eleştirilere aldırmıyor! Göğsünün altındaki beni paylaştı
Yasmin Erbil eleştirilere aldırmıyor! Göğsünün altındaki beni paylaştı
Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik: Toplum bağışıklığı demek, 3-5 milyon kişinin vefat etmesi demektir
Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik: Toplum bağışıklığı demek, 3-5 milyon kişinin vefat etmesi demektir
Kasımpaşa - Fenerbahçe maçında 11'ler belli oldu
Kasımpaşa - Fenerbahçe maçında 11'ler belli oldu
Ormandan topladıkları mantar ek gelirleri oldu! Günlük 4.500 TL kazanç sağlıyorlar
Ormandan topladıkları mantar ek gelirleri oldu! Günlük 4.500 TL kazanç sağlıyorlar
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
Emekliliği yakın olanlar Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ne dahil edilmeyecek
Emekliliği yakın olanlar Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ne dahil edilmeyecek
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Yaraladığı eşinin adını kanla yere yazdığı koca tutuklandı
Yaraladığı eşinin adını kanla yere yazdığı koca tutuklandı
Tatilciler koronavirüs nedeniyle VIP yatları tercih ediyor
Tatilciler koronavirüs nedeniyle VIP yatları tercih ediyor
Eşinin dolandırıldığı mesaj girişimci kadına ilham kaynağı oldu! Şimdilerde 2 dönümlük seraya sahip
Eşinin dolandırıldığı mesaj girişimci kadına ilham kaynağı oldu! Şimdilerde 2 dönümlük seraya sahip
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ömer Çelik Bülent Turan Mehmet Özhaseki Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Boz Seda Sayan Hülya Avşar Mehmet Ali Erbil
Spor Adem Büyük Serdar Aziz Mustafa Cengiz Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Şehit Kadın Bodrum Beşiktaş
Şu an buradasınız: İpekyolu Belediyesi ve Haçiko Derneğinden sokak hayvanlarına mama desteği - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.6.2020 18:21:59. #1.15#
title