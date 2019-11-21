İnternetten para kazanma yolları! İnternetten para kazanma yöntemleri

21.11.2019 14:20 | Son Güncelleme: 21.11.2019 14:22

İnternetten para kazanma yolları, freelance olarak para kazanmak isteyenlerin ya da boş vakitlerini kazanca dönüştürmek isteyenler yeni ilgi alanı haline geldi. Ofise gitmeden klavye başında pratik yolarla internetten kara kazanabilir; bütçenize ciddi oranda destek sağlayabilirsiniz. İnternetten para kazanma yöntemleri ve internetten para kazanma yolları ile ilgili detaylar haberimizde.

1.MAKALE YAZARLIĞI YAPARAK İNTERNETTEN PARA KAZANMAK

Makale yazarlığı yaparak internetten para kazanmak freelance içerik yazarlığı olarak tanımlanabilir. Amatör olarak başlanana ve belirli aşamadan sonra profesyonel seviyeye taşınabilen bu yöntemde öncelikle sanal platformlardan yazı yazarak para kazanıyorsunuz. "Yazı yazarak nasıl para kazanılır" diye düşünüyorsanız bu konunun yakın zamana kadar çok bilinmediğini ancak bu konunun bir sektör haline geldiğini ve kendi içinde sistemli bir işleyiş biçimi olan bir sistem döndüğünü söyleyebiliriz. Bu işi için atmanız gereken adımları ve işleyiş sistemini adım adım yazıyoruz…

İnternetten yazı yazarak nasıl para kazanılır?

Güvenilir içerik yazma sitelerinden birine yazar kaydı yapın.

Konu havuzundan içeriği oluşturun ve sisteme yükleyin.

Profilinizde biriken miktarı gerekli koşullar sağlandığında hesabınıza aktarın.

İnternetten yazı yazarak para kazanmanın genel hatlarını bu şekilde çizebilir. Bu konuda biraz detay vermek gerekirse;

Yazı yazmaya kara verdiğiniz sitenin güvenilir olup olmadığını kontrol edin. Bunu için kullanıcı yorumlarına yakından bakabilirsiniz.

Yazı yazacağınız sitenin kaç kelime için kaç TL ücret ödediğini öğrenin. Bu bilgiyi edinmeden yazı yazmaya başlamayın. 100 kelimesi X TL olarak ücretler belirlenmektedir. Bu ücretler sizi tatmin ediyorsa yazmaya başlayabilirsiniz.

Maka yazarlığı yapacağınız sitenin ücret ödeme koşullarına dikkat edin. Genellikle limitler belirlenmekte ve belirli limite ulaştığınızda paranızı hesabınıza aktarma hakkı tanınmaktadır. Bu limitin sizin için tatmin edici bir limit olup olmadığına karar verdikten sonra yazmaya başlamaya dikkat edin.

Makale yazarlığı yaptığınız sitenin yazarlık iptal şartlarına da yakından bakın. Caydırıcı ve güven sarsıcı hususlar varsa o platformda yazı yazmamanız doğru olacaktır.

İnternetten para kazanmak

2.TERCÜMANLIK YAPARAK İNTERNETTEN PARA KAZANMAK

İnternetten para kazanmanın yolları incelenirken öncelikle kendi özellikleriniz tanımalı ve özelliklerinize uygun şekilde rota belirlemelisiniz. Eğer tercüme yapabilecek seviyede yabancı dil bilginiz varsa bu durumda internetten tercüme yaparak para kazanabilirsiniz. İnternetten tercüme yaparak nasıl para kazanabileceğiniz konusunda çeşitli yöntemler kullanabilirsiniz. Bu alanda hizmet veren tercüme partallarına yazar kaydı yaparak tercüme yapabileceğiniz gibi kişisel sosyal medya hesaplarınızdan kişisel blog adresinizden tercüme hizmeti vererek ek kazanç elde edebilirsiniz. Bu alanda yazar olarak başlayıp kendiniz portal oluşturacak kadar ilerleyebilir, bu alanda söz sahibi bir tercüme portalına sahip olabilirsiniz.

İnternetten para kazanmak

4.DOMAİN TİCARETİ YAPARAK İNTERNETTEN PARA KAZANMAK

İnternetten para kazanma konusunda aceleniz yoksa ve uzun süre sonunda tatmin edici rakamlar kazanabileceğiniz "domain ticareti" alanında faaliyet yürütebilirsiniz. Bu alanda kesinlikten bahsetmek mümkün değildir ancak doğru strateji ile uzun vadede tatmin edici rakamlar elde edebilirsiniz. Önemli olan ihtiyaç duyulabilecek bir alanda işlevsel domain alan adını ucuza satın alıp ihtiyaç duyulduğunda satarak kazanç elde etmeyi başarmaktır. Bu döngüyü sistemli şekilde oturabildiğiniz müddetçe domain ticaretinde çok düşük giderlerle yüksek gelirler elde edebilirsiniz.

İnternetten para kazanmak

5. E-TİCARET YAPARAK İNTERNETTEN PARA KAZANMAK

Global e-satış sitelerinin sunduğu satış altyapısı hizmeti ile sahip olduğunuz ürünleri sanal ortamdan dünyanın dört bir tarafına pazarlayabilirsiniz. Eğer elinizde sürekli şekilde satabileceğiniz bir ürün varsa ve bu ürünü tüketiciye satabileceğiniz düşünüyorsanız sanal mağazanızı oluşturarak satışa başlayabilirsiniz Satış yaptığınız ürünün tarzına göre kazanç miktarınız değişecektir. Ne kadar geniş kitleye hitap ediyorsanız o kadar çok kazanç elde edeceğinizi aklınızda bulundurmalı ve bu fikir üzerine satış planlamanızı yapmalısınız.

İnternetten para kazanmak

6. FOTOĞRAF STOK SATIŞI YAPARAK İNTERNETTEN PARA KAZANMAK

Fotoğraf stok sitelerine çektiğiniz fotoğraflarınızı stoklayarak para kazanabilirsiniz. Stok fotoğraf ile para kazanmak için bu alanda belirli bir yetkinliğe sahip olmalı; fotoğraf çekme konusunda ihtiyaçlara cevap verebilecek fotoğraflar çekebiliyor olmalısınız. Bu alanda stok fotoğraf yapabileceğiniz birçok site var. Gücendiğiniz bir siteye üye olarak stok fotoğraf ile para kazanmaya başlayabilirsiniz.

DİĞER İNTERNETTEN PARA KAZANMA YOLLARI

Youtube ile internetten para kazanma

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