İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLER Yozgat Şehir Hastanesi'ne koronavirüs harici hasta kabulü durduruldu YOZGAT Şehir Hastanesi'ne normal hasta kabulünün durdurulduğu, sadece koronavirüs vakalarına bakılacağı bildirildi.

Yozgat Şehir Hastanesi'ne koronavirüs harici hasta kabulü durduruldu

YOZGAT Şehir Hastanesi'ne normal hasta kabulünün durdurulduğu, sadece koronavirüs vakalarına bakılacağı bildirildi.Hastanenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Yozgat Valimiz Sayın Kadir Çakır tarafından alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında Yozgat Şehir Hastanemizde randevulu, randevusuz ve acil alanında normal hasta kabulü yapılmayacaktır. Hastanemizde sadece koronavirüs vakalarına bakılacaktır. Koronavirüs şüphesi olanlar pandemi polikliniğimizde muayene edilecektir" denildi.Açıklamada ayrıca, normal poliklinik hastalarının Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde muayene edileceği belirtildi.Karar sonrası, Yozgat Şehir Hastanesi'ne gelen normal hastalar özel güvenlik görevlileri tarafından Bozok Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne gönderildi. Koronavirüs testi için gelen hastalar ise, acil serviste kurulan pandemi polikliniğine yönlendirildi.

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,

Kadın doktorun darp edilmesi kamerada

SAMSUN'da, devlet hastanesi acil servisinde görevli doktor Z.K.'yi (26) darbettiği iddiasıyla tutuklanan Gamze Kanık'ın (19), o anlarına ilişkin güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Tüm sağlık personelinin koronavirüs salgınına karşı verdiği mücadele sürerken, İlkadım ilçesindeki Gazi Devlet Hastanesi'nin Acil Servisi'nde görevli doktor Z.K., 23 Mart'ta şiddet mağduru oldu. İddiya göre, eli kapıya sıkışan Deniz A., yanına kuzeni Gamze Kanık'ı alıp, hastaneye geldi. Hasta kabulde görevli sekreter, kuzenlere koronavirüs tedbirleri nedeniyle 'Burada sadece hasta kalsın' uyarısında bulundu. 'SEN NE BİÇİM DOKTORSUN?'Dışarı çıkmayı kabul etmeyen kuzenler, pratisyen hekim Z.K.'nin yanına gitti. Doktorun eline dokunduğu Deniz A., "Canımı acıttın, sen ne biçim doktorsun?" diyerek, bağırmaya başladı. İkili doktoru muayene masası ve duvar arasına sıkıştırdı. Gamze Kanık, doktorun kafasına vurmaya başladı. Yaşanan arbede sonrası doktor Z.K., beyaz kod vererek, polis çağırdı.Hastaneye gelen İlyasköy Polis Merkezi ekipleri, Gamze Kanık ve Deniz A.'yı gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kuzenlerden Gamze Kanık tutuklandı, Deniz A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.O ANLAR KAMERADAGamze Kanık'ın hastanede doktoru darp ettiği anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Kanık'ın doktora saldırması ile görevliler ve acil servis doktorlarının araya girmesi yer alıyor.

Haber: Tayfur KARA/ SAMSUN

Marmaris'te deniz tutkunları yatlarında izole yaşam sürüyor

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde denizciler, koronavirüs tedbirleri kapsamında yaşamlarını marinalarda demirli yatlarında izole yaşayarak devam ettiriyor. Kaptanlar ve yat sahipleri, ihtiyaçlarını karşılamak haricinde karaya ayak basmayarak, günlük işlerini sürdürüyor.Akdeniz ülkelerine geçiş noktasında önemli bir yere sahip olan Marmaris'in dünyaca ünlü özel marinalarında deniz tutkunları, milyon dolarlık özel yatları ve özel yapım mavi tur teknelerinde koronavirüs salgını nedeniyle tedbirlerini aldı. Koronavirüs salgını nedeniyle 2 milyon ila 20 milyon dolar değerinde lüks yatların sıralandığı özel donanımlı yüzen saraylarda yaşam, izole edilerek sürdürülüyor. Marmaris ilçe merkezi ve 13 kırsal mahallesinde 6 özel marina ve burada karada ve denizde bağlı 4 bin 350 lüks yat ile yelkenli bulunuyor. Bağlı bulunan yat ve yelkenlilerin 3 bini yabancı uyruklu kişilere ait olduğu, çoğunluğunun ülkelerinde bulunduğu öğrenildi.Uluslararası sularda mavi tur düzenleyen 40 metrelik lüks guletin sahibi ve kaptanı Hasan Kopuz (57), "30 yıldır denizlerdeyim. Yaşanan salgın sonrası personelimle beraber kendimizi guletimize kapattık. Zaruri ihtiyaçlar harici dışarı çıkmıyoruz, kimseyi de kabul etmiyoruz. Günlük temizliğimizi yapıyoruz. Temizlik ve bakım çalışmaları sonrası tekne başında oturarak, içeceğimizi alarak zamanı geçiriyoruz. Dışarı çıktığımızda maske ve eldiven takıp mesafeyi koruyarak, ihtiyaçlarımızı giderip hemen geri dönüyoruz" dedi.18 metrelik lüks yatın kaptanı Birol Kaya (44) ise, "Salgın tedbirleri kapsamında hiçbir şekilde karaya ayak basmıyoruz. Market ve çeşitli ihtiyaçlarımızı internetten sipariş ederek alıyoruz. Ben ve ekibim tüm hijyen ve çeşitli tedbirlerimizi aldık. Yatın sahibi yurt dışında evinde izole şekilde bekliyor. Bizler de yatın günlük bakım ve temizliklerini yerine getiriyoruz. Yat içinde personelimizle mesafeli şekilde çalışıyoruz. Umarım bir an önce bu beladan kurtuluruz, işimize devam ederiz" dedi.

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

Kars'ta 4 yerleşim yeri, karantinaya alındı KARS'ın Digor ilçesine bağlı Türkmeşen köyü ile Dağpınar beldesi Merkez Mahallesi ile Susuz ilçesinin Erdağı köyü ve Kağızman ilçesine bağlı Karabağ köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.Kars Valiliği tarafından yapılan açıklamada, koronvirüse karşı alınan tedbirler kapsamında; karantina uygulanan Türkmeşen köyü, Dağpınar beldesi Merkez Mahallesi, Erdağı köyü ile Karabağ köyüne giriş ve çıkışların durdurulduğu belirtildi.

Haber: Bedir ALTUNOK/KARS,

Rize'nin Aşıklar köyünde, koronavirüse karşı 'kepenk' önlemi RİZE'nin Çayeli ilçesine bağlı Aşıklar köyündeki Orta Mahalle'de yaşayanlar, koronavirüs salgını nedeniyle yerleşim yeri girişini otomatik kepenk ile kapattı. Mahallede sadece yaya girişine izin verilirken, kepenk, yabancıların girmemesi için gece gündüz kapalı tutuluyor.Çayeli ilçesi Aşıklar köyünde, 15 haneli ve 40 nüfuslu Orta Mahalle'de yaşayanlar, koronavirüs salgınından korunmak için farklı yöntem uyguladı. İstanbul'dan geçen ay mahallelerine dönen, otomatik kapı ustaları Rıza ile Zeynel Eskici kardeşler, yerleşim yeri girişine 3 metre uzunluğunda ve 5 metre yüksekliğinde otomatik kepenk taktı. Eskici kardeşler, evlerinin bitişiğindeki kepengi mahalleye gelenler için açıyor sonra yine kapatıyor. Mahalleye araçla girişe ve mahalleden olmayanların girişine de izin verilmiyor. Sadece yaya girişine izin verilirken kepenk, gece gündüz kapalı tutuluyor.'MAHALLEMİZİ İZOLE ETTİK'İstanbul'daki iş yerlerini geçici olarak kapattıktan sonra köyde mahallelerine döndüklerini anlatan Rıza Eskici, "Koronavirüsten korunmak için mahallemize geldik. Burada evimizde kalıyoruz. Virüs salgınından korunmak için mahallede bir önlem aldık. İşimiz otomatik kapı ustalığı olduğu için bu çözümü düşündük ve uyguladık. Mahalleye girişlerde kepenk kapımızı açıyoruz, yaya olarak içeri alıyoruz. Yabancıları ise almıyoruz. Araçla da içeri girişlere izin vermiyoruz. Kendimizi virüsten böyle koruyoruz" dedi.Zeynel Eskici de "Virüsten korunmak için mahallemizi izole ettik. Kepenkli kapı ile önlem aldık. Herkes rahat etti. Çok güvendeyiz" diye konuştu.

Haber-Kamera: Mehmet Can PEÇE-Arzu ERBAŞ RİZE-DHA

KEŞAN'DA BANDODAN 9/8'LİK TRAKYA HAVALARIYLA MORAL KONSERİ EDİRNE'de Keşan Belediyesi Bando Takımı, koronavirüs nedeniyle evden çıkmayan vatandaşların moralini yükseltmek için 9/8'lik Trakya havaları çalarak sokakta konser verdi.Keşan Belediye Bandosu koronavirüs salgınına karşı 'evde kal' çağrısına uyan vatandaşların moralini yükseltmek için 9/8'lik Trakya havaları çalarak şehri turladı. Bandonun, Keşan Orman İşletme Müdürlüğü önünde başlayan turuna Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve Keşan Emniyet Müdürü Mehmet Tekin de katıldı. Pencere ve balkonlara çıkan vatandaşlar da bandonun çaldığı şarkılara eşlik etti. Mustafa Helvacıoğlu, bando eşliğinde belediye personeli Cenk İşçimen'in evinin önüne gelerek, doğum gününü kutladı.Koronavirüs nedeniyle yaşanan sıkıntılı süreci birlik olarak yeneceklerini belirten Helvacıoğlu, "Biz de vatandaşlarımıza sokağa çıkmamaları konusunda bu konser turu sırasında uyarılarda bulunuyoruz. Bu sıkıntılı süreci birlikte aşacağız. Vatandaşlarımıza moral için yollara döküldük. Bu işin içinde tamamen iyi niyet var. Bandomuzla birlikte müzik gösterisi yaptık. Balkonlarından bize destek olan ve duyarlı davranarak evlerinde kalan herkese teşekkürler. Kendi sağlımız için sevdiklerimizin sağlığı için evde kalmalıyız. Evde kalırken canlarımız sıkılmasın diye etkinlik gerçekleştirdik. Hep birlikte kurallara riayet ederek güzel günler göreceğiz. Şimdi biraz sabırlı olalım" dedi.

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),

Spor lisesi öğrencileri, evlerinde antrenman yapıyor MARDİN'in Derik ilçesinde Kızıltepe Spor Lisesi öğrencileri, koronavirüs salgını nedeniyle sahada yaptıkları idmanlar iptal edilince, evde ailelerinin desteğiyle antrenman yapmaya başladı.Koranavirüs tedbirleri kapsamında eğitim ve öğretime 16 Mart günü ara verilmesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı'nca, öğrencilerin eğitimini sürdürmesi amacıyla 23 Mart günü uzaktan eğitim sistemi başlatıldı. Mardin'in Derik ilçesinde yaşayan Kızıltepe Spor Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler, uzaktan eğitim sisteminde aldıkları dersin ardından sahada yapamadıkları antrenmanı evlerindeki odalarında sürdürüyor. Koronavirüs salgını nedeniyle dışarı çıkamadığını anlatan Ozan Emerce (15), güçsüz düşmemek için evde idmanını aksatmadığını söyledi. Nisan ayında başlaması gereken liseler arası maçlarının ertelendiği ifade eden Emerce, "Lig maçlarımız ertelendi. Onun için biz de evde kondisyon ve güçsüz düşmemek için çalışıyoruz. Herkes evde kalarak koronavirüsü hep birlikte yeneriz" dedi. Ozan'ın babası Bedran Emerce, oğlunun sporu çok sevdiğini, her gün 5 saat antrenman yaptığını belirterek, "Koronavirüs salgının ortaya çıkmasıyla oğlumun dışarı çıkmaması için kendisine evdeki salonda yer ayırdık. Oğlum günde 4-5 saat bu salonda spor yapıyor. Biz de kendisine destek oluyoruz" diye konuştu. Kızıltepe Spor Lisesi öğrencilerinden Muhammed Furkan Özgen (13), evde ailesi tarafından antrenman yapması için bir oda tahsis edildiğini ifade söyledi.Evinde spor yaptığını anlatan öğrencilerden Fadıl Emerce (13), koronavirüs nedeniyle özellikle yaşlıların evden çıkmaması için çağrıda bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın uzaktan eğitim sistemiyle aldığı dersin ardından evde antrenman yaptığını anlatan öğrencilerden Ömer Abukan ise "Günde 4 saat topla çalışıyorum. Derslerimi de aksatmıyorum. Koronavirüs için kimse dışarı çıkmasın" dedi.Öğrencilerden Baran Danış, koronavirüs salgına karşı tedbirler aldıklarını ifade ederek, "Dünyada koronavirüs nedeniyle bütün spor dalları iptal edildi. Uzaktan eğitimle derslerimizi evde çalışıyoruz. Daha sonra antrenmanlarımızı evde yapıyoruz, Lütfen kimse dışarı çıkmasın, herkes kendini ve bizleri de düşünsün" diye konuştu.

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/ DERİK (Mardin),

OSMANİYELİ HALK OZANINDAN, 'EVDE KALIN' TÜRKÜSÜ OSMANİYELİ halk ozanı Aşık Tahir Erdoğdu, koronavirüs salgınına karşı, sazıyla birlikte seslendirdiği 'Evde kalın arkadaşlar' türküsü ile vatandaşları sokağa çıkmamaları için uyardı.Osmaniye'de yaşayan ozan Aşık Tahir Erdoğdu, koronavirüs salgınına karşı insanları uyarmak için 'Evde kalın arkadaşlar' ismiyle türkü besteledi. Türküsüne klip de çeken Aşık Tahir Erdoğdu, eserini 'Aşık Ersani' adlı sosyal medya hesabından da paylaştı.Türkiye'nin ve dünyanın zorlu bir tehdit altında olduğunu kaydeden Erdoğdu, şunları söyledi: "Bazıları buna 3'üncü dünya savaşı diyor ve ben de onlara katılıyorum. Bu illetten kurtulmak için bizim yapacağımız birtakım şeyler vardır. Öncelikle evimizden çıkmamamız gerekiyor ki bu virüsü yenebilelim, bu hastalıktan kurtulabilelim. Sağlık Bakanlığı'nda çalışan tüm sağlık personellerine, başta bakanımız olmak üzere, devletimizin ordusuna, polisine, hizmet eden herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. 'Aman ha aman evinizden çıkmayın' diyorum."Erdoğdu'nun sazıyla birlikte seslendirdiği türkünün sözleri şöyle: "Bir musibet başımızda, evde kalın arkadaşlar. Sevgi dolsun aşınızda, evde kalın arkadaşlar. Ellemeyin sağı solu, her bir yanı virüs dolu. Bence yaşamanın yolu, evde kalın arkadaşlar.Mevlam bizi tez kurtarsın, evde kal, çarçabuk yırtarsın. Kalmazsan erken pırtarsın, evde kalın arkadaşlar. Faydası olmaz yatının, kıymetini bil hayatının,bence yaşama tutunun evde kalın arkadaşlar."

Haber: İbrahim EMÜL-Kamera: OSMANİYE,

'Hayvandan insana, insandan hayvana koronavirüs geçmez' BURSA'da veteriner hekim Osman Çağlar Ortanca, "Köpekten köpeğe, kediden kediye geçen koronavirüs, insana geçmez. İnsanlardan koronavirüs de hayvanlara geçmez. Koronavirüsü olan insan, köpeği sevdiğinde bizler de o köpeğe temas edersek bu şekilde virüse maruz kalabiliriz" dedi. Dünyaya yayılan koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından bazı evcil hayvan sahipleri, virüs bulaşmasından kendisi ve köpeği ya da kedisi için endişelenerek, sokağa veya barınağa bırakmaya başladı. Bursa'da görev yapan veteriner hekim Osman Çağlar Ortanca, hayvandan insana ya da insandan hayvana koronavirüs buluşması endişesinin doğru olmadığını belirterek, "İnsanlardan hayvanlara, hayvanlardan insanlara geçen hastalıklara bizler 'zoonoz' hastalıklar diyoruz. Covid-19, zoonoz bir hastalık değildir. Her hayvanda korona hastalıkları olabilir. Ancak bu, insanlara geçebilen değil sadece kendi türleri arasında geçebilen hastalıklardır. Köpekten köpeğe, kediden kediye geçen koronavirüs, insana geçmez. İnsanlardaki koronavirüs de hayvanlara geçmez. Koronavirüsü olan insan, köpeği sevdiğinde bizler de o köpeğe temas edersek bu şekilde virüse maruz kalabiliriz" diye konuştu. 'BU DÖNEMDE HAYVANLARINIZI KİMSE SEVMESİN'"'Taşıyıcı' demek doğru değil, 'Etkileşim sayesinde bulaştırma' diyebiliriz" hatırlatmasında bulunan veteriner Ortanca, şöyle devam etti: "Masaya dokunduğunuzda da bulaşabilir. Bizim öncelikle dikkat etmemiz gereken şey, kendi sağlığımız. Buna dikkat ederek kendimizi koronavirüsten korumalıyız. İnsan sağlığı ne kadar önemliyse hayvan sağlığı da önemlidir. Hayvanların sağlığı bizlerin sağlığı için önemlidir. Şu an dışarı çıkmamamız gerekiyor ama tabi sokaklardaki can dostlarımızı da unutmamamız gerekiyor. Evcil hayvanlarınızı da şu dönemde kimse sevmesin."

Haber-KAmera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),

'Koronavirüse karşı kullanılan greyfurt zehirleyebilir'

AKDENİZ Üniversitesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun Usta, koronavirüse karşı iyi geleceği söylenen greyfurtun fazla tüketiminin, ilaç kullanan kişilerde zehirlenmeye neden olabileceğini söyledi.Dünyada 30 binden fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüse karşı insanlar da kişisel önlemlerini almaya devam ediyor. Bu önlemler kapsamında, virüse karşı vücut direncini artırmak için kullanılan C vitamini içeren ürünlerin tüketimi, son dönemde arttı. Ancak Prof. Dr. Coşkun Usta, C vitamini içeren diğer ürünlerden farklı olarak sadece greyfurtta bulunan 'furanokumarin' maddesinin tehlikeli olabileceğine dikkati çekti. Prof. Dr. Usta, bu madde nedeniyle greyfurtun fazla tüketiminin, ilaç kullanan insanları ölüme götürebildiğini söyledi. Koronavirüs salgını nedeniyle herkesin ilaç kullanma potansiyeli olduğunu belirten Usta, bu dönemde greyfurt suyu tüketmenin doğru olmadığını kaydetti.'BU MADDE SADECE GREYFURTTA VAR'Fazla greyfurt tüketiminin ilaç kullananlarda yan etkilere yol açabileceğini söyleyen Prof. Dr. Usta, "Son zamanlarda koronavirüse iyi gelecek ürünler arasında, C vitamini bulunan ürünler ön plana çıkarılıyor. Halkımız da bundan dolayı haklı olarak çok fazla portakal ve greyfurt tüketmeye yöneliyor. Yalnız greyfurtta diğer C vitamini içeren ürünlerden ayrı olarak furanokumarin maddesi var. Fazla greyfurt tüketilirse ilaç kullanımıyla birlikte yan etkiyi ortaya çıkarır. Üst üste 2-3 gün tüketmek bile karaciğerdeki fonksiyonları baskılayacaktır" diye konuştu.'40 KAT ARTIRIYOR'Fazla greyfurt tüketimi halinde, ilaçlar karaciğere uğradığında yok edilemeyeceği için zararlı ve toksik düzeylere çıkacağını belirten Prof. Dr. Usta, şunları söyledi: "Yapılan çalışmalar sonucunda greyfurt suyu içen ve ilaç kullanan hastaların yüzde 80'inde bu sorun ortaya çıkmıştır. Yani ilaç normalinden 40 kat daha fazla kana karışıyor ve kanda zehirlenme yapabiliyor. Potansiyel olarak bu virüsü kapma riskimiz var ve bu yüzden ilaç kullanma potansiyeli de taşıyoruz. Bu nedenle özellikle bu dönemde greyfurt suyu tüketmek doğru değil."

HABER: Semih ERSÖZLER- KAMERA: Adem AKALAN/ANTALYA,

Yeter Nine, evinden çıkmıyor KARS'ın merkez Oğuzlu köyünde yalnız yaşan Yeter Gökçe (82), koronavirüs nedeniyle yetkililerin 'evde kal' uyarılarını dikkate alarak evinden çıkmıyor. Evinin çevresinde başka ev bulunmayan Gökçe, "Jandarma gelip bizleri evimizden çıkmamamız konusunda uyardı. Ben de evimden çıkmıyorum" dedi.Kent merkezine 60 kilometre uzaklıktaki 50 hane 279 nüfuslu Oğuzlu köyünün merkezine uzak mesafede müstakil bir evde tek başına yaşayan 7 çocuk annesi Yeter Gökçe'nin tek isteği virüs salgınının bir an evvel sona ermesi. Evinin köyün biraz dışında müstakil ve bahçeli olmasına rağmen dışarı çıkmayan Gökçe, herkesin biraz sabırlı olmasını istedi. Yeter nine, "Eşim 7 yıl önce yaşamını yitirdi. Evlenen çocuklarım da buraları terk etti. Evde yalnız yaşamama rağmen sabah kalkığında elimi ve yüzümü sabunla yıkayıp daha sonra kolonya sürüyorum. Jandarma gelip bizleri evimizden çıkmamamız konusunda uyardı. Ben de evimden çıkmıyorum. Allah kimseyi ele ayağa düşürmesin. Bizler kurallara uyalım ki bu bela defolup gitsin" diye konuştu.Çocukları köy dışında olduğu için evde tek başına yaşayan Yeter Gökçe'nın en büyük yardımcısı torunu Barış. Kars'tan haftada bir köye gelen Barış, ninesinin ihtiyaçlarını karşılıyor. Yakacak, yiyecek ve kuru bakliyatını eve bırakan Barış köyden ayrıldıktan sonra bir daha ki gelişine kadar Yeter Nine evden çıkma ihtiyacı da duymuyor.Yeter Nine, "Ekin ektim evlek evlek/Dadandı kara leylek/Yeni şükür demiştim/Koymadı kahpe felek" manisini de okuyarak koronavirüse gönderme yaptı.

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK/ KARS,

Kıvrak bilek hareketiyle zeytinyağını sudan ayırıyor

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde taş baskı zeytinyağı fabrikasında, zeytinyağı sudan eski usulde kıvraklık gerektiren bilek hareketiyle ayrıştırılıyor. Bölgenin, zeytinyağını sudan el yordamıyla ayıran son ustalarından Ali Faik Meriç (61), kaydırma işleminde maşrapayı kullanırken bilek hareketinin çok önemli olduğunu belirtti.Teknoloji çağına paralel olarak zeytinyağının elde edilmesinde kullanılan makineler de gelişme gösterdi. Taş baskı zeytinyağı fabrikalarının yerini kontinü sistemler aldı. Türkiye'de az sayıda kalan taş baskı zeytinyağı fabrikalarında ise yağ ile su, seperatör denilen makine ile ayrılmaya başlandı. Edremit'in Güre Mahallesi'nde Agah Ferhatoğlu'na ait taş baskı zeytinyağı fabrikasında çalışan Ali Faik Meriç, yağı sudan maşrapayla ustalık gerektiren bilek hareketiyle ayıran bölgedeki son ustalardan birisi olarak biliniyor. 1968 yılından zeytinyağı fabrikasında ağabeyi Hüseyin Meriç'in yanında çırak olarak işe başladığını söyleyen Meriç, suyun üzerindeki yağı 2 milimetre inceliğe kadar alabildiğine dikkat çekti.'BU ŞEKİLDE ALINAN YAĞIN NEFASETİ FARKLI OLUYOR'Değirmenlerde kırılıp hamur haline getirilen ve ardından kıl torbalarda preslenerek biriken zeytinyağını eski usul maşrapa ile toplayan Ali Faik Meriç, yakın zamanda bu mesleğin tarihe karışacağını belirterek, sistemin işleyişi hakkında bu bilgiyi verdi: "Haznedeki yağ azalınca kaydırma kısmına geçiyoruz. Burada bilek hareketi çok önemli. Suyun üstündeki ince tabaka yağı da kaydırma ile alıyoruz. Bu işlem bittikten sonra göz temizleniyor ve kalan su havuza gönderiliyor. Şu an benim yaptığım işi separatörler, makineler yapıyor. Burada benim yaptığımda işin doğal olma özelliği var. Şu an kalan sayılı taş baskı fabrikalarında da separatör ile sudan yağ ayrılıyor. Orada da dakikada 6 bin devirle yağ ayrılır. Ben burada elim ile ayırıyorum. Bana göre bu şekilde alınan yağın nefaseti daha farklı oluyor. Yılların el alışkanlığı ile gözdeki yağı 2-3 milime kadar toplayabiliyorum. Sonrasında kalan yağı da diğer göze aktarıp, devam ediyorum. İşin en önemli inceliği buradaki bileğin kullanışı. Bunun okulu, mektebi yok. Yıllardır alaylı şekilde elim alıştı. Bölgede bu işlemi yapan son kişiyim ve yetişen de yokö dedi.

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir),

İzmir'de usta öğreticiler, sağlık çalışanları için maske üretiyor

İZMİR'deki Karabağlar Halk Eğitim Merkezi'nde görev yapan usta öğreticiler, sağlık çalışanları için günde ortalama 1500 maske üretiyor. Gönüllüler, Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin günlük 3 bin maske ihtiyacının yarısını karşılıyor.Karabağlar Halk Eğitim Merkezi'nde görevli usta öğreticiler, koronavirüs salgını nedeniyle fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına destek olmak için gönüllü proje başlattı. Her gün halk eğitim merkezindeki sterilize edilmiş atölyelere gelen 20 usta öğretici, dikiş makinelerinin başına geçerek, hastanelerden gelen kumaşlarla tek kullanımlık maskeler dikiyor. Hastaneden gelen görevlinin gözetiminde dikilen maskeler, hem atölyelerde hem de hastanede ütülenerek, steril olması sağlanıyor. Bone, galoş, maske ile eldiven takarak çalışan ve günde ortalama 1500 maske üreten gönüllüler, bugüne kadar Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çevre hastanelerdeki sağlık çalışanları ve hastaların kullanımı için 10 bin maske gönderdi. Tamamen gönüllü olarak her gün emek veren usta öğreticiler, maskelerin büyük önem taşıdığını ve sağlık çalışanlarına bu desteği sağlama konusunda borçlu olduklarını söyledi.'MASKE İHTİYACINA DUYARSIZ KALMADIK'Karabağlar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Haluk Karaca, "Saat 09.00'dan akşam 19.00'a kadar gönüllü olarak burada çalışıyoruz. Bu işi vatan aşkıyla yapıyoruz. Buradaki bütün arkadaşlarım canla başla çalışıyorlar. Bizler maske yapmak için evden çıkıyoruz ama halkımızın ülkesi ve kendisi için evde kalmalarını tavsiye ederim" diye konuştu.Usta öğreticilerden Meliha Gültekin ise, "Bize maske ihtiyacı konusunda çağrı geldi ve bu çağrıya duyarsız kalmadık. Günlerdir büyük özveriyle maskelerimizi dikiyoruz. Atölyemiz dezenfekte edildi, biz o şekilde girdik buraya. Her gün dezenfekte edilmeye devam ediliyor. Eldivenlerimizi, maskelerimizi takıyoruz. Atölyeleri gün içinde 3-4 kez havalandırıyoruz. Böyle bir projenin içinde yer almaktan çok mutluyuz" dedi.

Haber: Melis KARAKUZULU - Kamera: Mücahit BEKTAŞ/İZMİR,

SİVAS'TA KARANTİNA ALTINDAKİ ÖĞRENCİLERE MORAL ETKİNLİĞİ

YURT dışından Sivas'a getirilip koronavirüs tedbirleri kapsamında Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda gözlem altında tutulan öğrenciler için moral etkinliği düzenlendi.Mısır, İskoçya, İrlanda ve Sudan'dan Sivas'a getirilerek, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında KYK bağlı yurtlarda gözlem altında tutulan öğrenciler için moral etkinliği düzenlendi. KYK İl Müdürlüğünce yurt bahçesinde düzenlenen etkinlikte, KYK çalışanları çalınan çeşitli şarkılara eşlik edip, çiftetelli oynadı. "Bir Sivaslı uğruna", "Lingo lingo şişeler", "Uzun ince bir yoldayım" ve "Türkiyem" adlı şarkıların söylendiği moral etkinliğinde, özel kıyafetli bazı çalışanlar da dikkat çekti. Karantinada tutulan öğrenciler de yurt penceresine çıkarak, alkışlar ve ıslıklarla KYK personeline katıldı. Öğrenciler, "En büyük Türkiye" ve "En büyük Sivas" tezahüratlarında bulundu. Karantinadaki öğrenciler Kovid-19 nedeniyle camilerden yapılan duaya da eşlik etti.

Haber: Uğur YİĞİT/SİVAS,

Polislerden çocuklarıyla 'evde kal' mesajı

MARDİN'in Derik Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisler, çocuklarıyla beraber çektikleri videoda, koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalınması çağrısında bulundu. Derik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında evde kalınması çağrılarına dikkat çekmek için çocuklarıyla beraber video çekti. Polisler, 'Genç olmak virüse yakalanılmayacak anlamına gelmez', 'Hayat eve sığar', 'Evinde kal Derik', 'Biz sizin için dışarıdayız, siz bizim için evde kalın' mesajlarını verdi.Videoda Derik Emniyet Müdürü Tarık Ziya Turan'ın kızı ile polislerin çocukları da 'Babam için tüm polisler için evde kal Türkiye', 'Benim babam polis, sizin için dışarıda, siz de bizim için evde kalın' çağrılarında bulundu.

Haber: Emrullah KARAKAŞ-Kamera: MARDİN,

Konya'da salgın nedeniyle sosyal yardım kampanyası başlatıldı

KONYA'da Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, koronavirüs salgını nedeniyle işini kaybeden veya bu süreçten olumsuz etkilenenler için yardım ve destek kampanyası başlatıldı.Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileriyle telekonferans üzerinden bir toplantı gerçekleştirdi. Koronavirüs salgını sebebiyle işini kaybeden veya bu süreçten olumsuz etkilenenler için yapılacak destek çalışmalarının istişare edildiği toplantıda Konya'nın belediyeleri, sivil toplum kuruluşları, sanayicileri ve işletme sahiplerinin her zaman olduğu gibi bu süreçte de birlikte hareket etmesi kararlaştırıldı.Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde devletin büyük bir çaba içinde virüsle mücadele ettiğini hatırlatarak, "Bize düşen bu sınavdan başarıyla geçmek ve en az zarar ile atlatmaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde devletimiz büyük bir çaba içinde virüsle mücadele ediyor. Bu zor süreçte hepimiz taşın altına elimizi koymalı ve kardeşliğimizi göstermek için bu günleri bir fırsat olarak görmeliyiz" dedi.Son 1 ayda 10 bin kişiye yardım ettiklerini ifade eden Altay, "Bu şehir ne zaman kendilerine ihtiyaç olsa, infak etme ve yardımda yarışmayı seven bir şehir. Biliyorsunuz, son zamanlarda işletmeler kapandı, kardeşlerimiz aşsız kaldı. Bugüne kadar üreterek ve hizmet ederek bu şehre destek olan kardeşlerimizin yanında durma sırası bize geldi. Dünyanın dört bir yanına yardım eli uzatan Konya için şimdi Konyalıya yardım etme zamanı" diye konuştu.Gücünü köklü tarihinden alan bu şehirde hiçbir dönemde açta ve açıkta kimsenin kalmadığını ifade eden Altay, şunları söyledi: "Hele ki yaklaşan mübarek Ramazan ayı bizim için iyi bir fırsat. Aşı kaynamayan ev, neşesi eksik çocuk, mutfağı boş anne ve ne olacak diye düşünen baba bırakmamak için şimdi sıra bizde. Konya'mızda belediyelerimiz, derneklerimiz, vakıflarımız, hayırseverlerimiz, iş adamlarımız bir araya gelerek büyük bir hayır ve bereket organizasyonuna imza atacağız. Bu bereketli yolda yıllardır mazlumlara kol kanat geren dernek ve vakıflarımızla iş birliği yaparak güçlerimizi birleştiriyoruz. Konya her zaman olduğu gibi üzerine düşeni yapacaktır, bundan hiçbir şüphemiz yok. Bir elin verdiğini diğer el görmeden şehrimizin kardeşliğini artıracağız. Allah her bir kardeşimizden razı olsun."Bağışlar Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Sosyal Yardım Hesabına (TR 53000 1500 15800 731 000 8519) yapılabiliyor.

