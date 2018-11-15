Intel 5g Modem Planlarını Hızlandırıyor

Intel Qualcomm'u Yalnız Bırakmak İstemiyor!



Qualcomm'un 5G modem pazarındaki liderliği çok uzun sürmeyebilir. Intel Geniş Küresel 5G Rollerini Desteklemek için Intel XMM 8160 5G Çok Modlu Modem için Planlarını Hızlandırıyor.

Intel, Qualcomm'u 5G mobil işlemci pazarında yalnız bırakmamak için çalışmalarını hızlandırdı. Şirket yeni bir 5G Modemli Mobil İşlemcisi XMM 8160'ın lansmanını önümüzdeki 6 ay içerisinde gerçekleştirmeyi planlıyor. Önümüzdeki 6 ay içerisinde yani 2019'ın ilk yarısında üretilecek 5G modemli işlemciler sayesinde; PC'lere ve akıllı telefonlar için Geniş bant 6Gbps hızları vaat ediyor olacak. Ayrıca LTE ve daha önceki teknolojileri destekleyeceği için pil ömrüne doğrudan katkı sağlayacak. İkinci işlemci için gerekli alandan da ciddi tasarruf elde edilmiş olacak.

Ancak söz konusu Intel 5G modemli İşlemcili Ürünler için Biraz Daha Beklemek Gerekli!



5G telefonlar için 2020'ye kadar beklemek zorundayız ancak ilk ürünler belki biraz daha önce görülebilir. 2019 kesinlikle 5G yılı olacak ve 2019 ürünlerinin bir çoğunda Qualcomm'un 5G teknolojili mobil işlemlerini göreceğiz demek daha doğru olabilir.

Intel Newsroom