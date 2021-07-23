İnşaata bırakılan valiz ve poşet korkuttu
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İnşaata bırakılan valiz ve poşet korkuttu

İnşaata bırakılan valiz ve poşet korkuttu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da inşaatın girişine bırakılan şüpheli valiz ve poşet polisi alarma geçirdi.

Adıyaman'da inşaatın girişine bırakılan şüpheli valiz ve poşet polisi alarma geçirdi.

Turgut Reis Mahallesi Barbaros Caddesi üzerindeki 3 katlı inşaatın girişine bırakılan valiz ve poşeti inşaat işçileri fark etti. Şüpheli valiz ve poşet ile ilgili polise bilgi verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları ön inceleme sonrasında kontrollü bir şekilde poşet ve valizi açtı.

Poşetin içerisinde 15 adet tüfek fişeği, valizin içerisinde ise elbise çıktı. Polis ekipleri ve vatandaşlar rahat bir nefes alırken, poşet ve valizi kimin bıraktığı araştırılıyor. - ADIYAMAN

İnşaata bırakılan valiz ve poşet korkuttu
İnşaata bırakılan valiz ve poşet korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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