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İngiltere, Türkiye'yi kırmızı listeden çıkardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İngiltere, Türkiye'yi kırmızı listeden çıkardı

İngiltere'de hükümet, Covid-19 kısıtlamaları kapsamında seyahat listesini güncelleyerek Türkiye'nin kırmızı listeden çıkarıldığını duyurdu.

İngiltere'de hükümet, Covid-19 kısıtlamaları kapsamında seyahat listesini güncelleyerek Türkiye'nin kırmızı listeden çıkarıldığını duyurdu.

İngiltere'de hükümet, 3 haftada bir güncellediği seyahat listesine ilişkin yeni değişiklikleri açıkladı. İngiltere Ulaştırma Bakanlığı, Türkiye de dahil olmak üzere toplam 8 ülkenin kırmızı listeden çıkarıldığını duyurdu. Türkiye'nin yanı sıra Pakistan, Maldivler, Mısır, Sri Lanka, Umman, Bangladeş ve Kenya kırmızı listeden çıkarılan ülkeler arasında yer aldı. Hükümet, yeni kuralların 22 Eylül yerel saatle 04.00'dan itibaren geçerli olacağını aktardı.

Güncelleme ile kırmızı listeden çıkarılan ülkelerden İngiltere'ye gelen kişilerin, tamamen aşılanmış olmaları şartıyla karantina uygulama zorunluluğu bulunmuyor.

TRAFİK IŞIĞI SİSTEMİ SONA ERDİ

Hükümet ayrıca, Covid-19'a ilişkin seyahat kurallarını düzenlediği "trafik ışığı" sisteminin sona erdiğini açıkladı. Seyahat düzenlemelerinde artık yalnızca kırmızı listenin devam edeceği, yeşil ve sarı listelerin kaldırılarak, geriye kalan diğer ülkelerin "güvenli" olarak kabul edileceği belirtildi.

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, değişikliklerin daha basit ve daha anlaşılır bir sistem oluşturmak için yapıldığını söyledi. Shapps kurallardaki değişiklik için, "Daha az test ve daha düşük maliyet ile daha fazla insanın seyahat etmesine, sevdiklerini görmesine ve dünya çapında iş yapmasına izin vererek, seyahat endüstrisi için bir destek sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Shapps ayrıca, "Halk sağlığı her zaman uluslararası seyahat politikamızın merkezinde yer aldı. Birleşik Krallık'ta 44 milyondan fazla insanın tamamen aşılanmasıyla, artık yeni durumumuzu yansıtan orantılı bir güncellenmiş yapı sunabiliyoruz" dedi.

Hükümetin açıkladığı planlara göre, ayrıca yurt dışından İngiltere'ye seyahat eden ve çift doz aşılanmış kişilerin 4 Ekim'den itibaren PCR testi yaptırmak zorunda olmadıkları da belirtildi.

MAYIS AYINDAN BU YANA KIRMIZI LİSTEDEYDİ

Mayıs ayının sonundan bu yana seyahat etmek için "yüksek riskli" ülkelerin bulunduğu kırmızı listede yer alan Türkiye, yaklaşık 4 ay sonra kırmızı listeden çıkarıldı. Türkiye, aylardır sarı listeye geçeceğine yönelik beklentilerle ülkede uzun bir süre gündem olmuştu.

İMZA KAMPANYASINDA 45 BİNDEN FAZLA İMZA TOPLANMIŞTI

İngiltere'de halk, Türkiye'nin aylardır kırmızı listeden çıkmasını beklerken bunun gerçekleşmesi için imza kampanyası başlatmıştı. Türkiye'nin kırmızı listeden çıkması ve İngiliz turistlerin karantinasız seyahat yapabilmesi için imza kampanyasında 45 binden fazla imza toplanmıştı.

(Aylin Albayrak/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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