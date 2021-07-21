İngiltere kaçak göçmenleri engellemek için 54 milyon sterlin ödeyecek

İngiltere İçişleri Bakanlığı, göçmenlerin kaçak yollarla ülkeye gelmesini engellemek için Fransa ile kıyılarda "son teknoloji gözetimin" yapılmasına yönelik bir anlaşmanın imzalandığını ve anlaşma kapsamında İngiltere'nin 54 milyon sterlin ödeyeceğini duyurdu.

İngiltere İçişleri Bakanlığı, göçmenlerin kaçak yollarla ülkeye gelmesini engellemek için Fransa ile kıyılarda "son teknoloji gözetimin" yapılmasına yönelik bir anlaşmanın imzalandığını ve anlaşma kapsamında İngiltere'nin 54 milyon sterlin ödeyeceğini duyurdu.

İngiltere İçişleri Bakanlığı Pazartesi günü 430 göçmenin yasa dışı yollarla Manş Denizi'ni aşarak ülkeye gelmesinin ardından Fransa ile işbirliğini güçlendirmek üzere anlaşmaya vardı. Anlaşmaya göre, kaçak göçmenlerin İngiltere'ye gelmesini önlemek için Fransa'nın Manş kıyısındaki polis sayısını iki kat artırmasına ve İngiltere'nin 54 milyon sterlin ödemesine karar verildi.

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, dün akşam Fransa içişleri bakanı Gerald Darmanin ile görüştüğünü ve İngiltere'nin yasa dışı yollarla ulaşan göçmenleri durdurmak için Fransa ile anlaştığını duyururken, anlaşmanın önümüzdeki günlerde yürürlüğe gireceğini ve her iki ülkenin sahillerinde son teknoloji gözetimin uygulanacağını söyledi. Patel, "İngiliz halkı, yasadışı göçten ve göçmenlerin suç çeteleri tarafından sömürülmesinden bıktı. Yasadışı göç, ciddi organize suçlular ve insan kaçakçıları tarafından yönetiliyor. İngiltere, insan sefaletinden çıkar sağlayan ve hayatları riske atan korkunç suç çetelerinin sağladığı küçük teknelerin kıyılarımıza gelmesi konusunda öfkeli" açıklamasında bulundu.

İngiltere İçişleri Bakanlığı, yolculuk için uygun olmayan küçük teknelerle İngiltere'ye gerçekleştirilen geçişlerin sayısının son yıllarda hızla arttığını belirtti. Verilere göre, 2021 yılı içinde İngiltere'ye kaçak yollarla gelen göçmen sayısının 8 bin 452'yi geçtiği ve bu rakamın bir yıl öncesine göre daha yüksek olduğu aktarıldı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) verilerine göre, bu yıl şimdiye kadar en az 44 bin 230 kişinin kara ve deniz yoluyla Avrupa'ya ulaştığı belirtildi. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı