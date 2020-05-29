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İngiltere Federasyon Kupası'nın 27 Haziran'da başlaması planlanıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayından bu yana durdurulan İngiltere Federasyon (FA) Kupası'nın, 27 Haziran'da başlaması hedefleniyor.

İngiltere Federasyon Kupası'nın 27 Haziran'da başlaması planlanıyor
29.05.2020 12:39 | Son Güncelleme: 29.05.2020 12:39

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayından bu yana durdurulan İngiltere Federasyon (FA) Kupası'nın, 27 Haziran'da başlaması hedefleniyor.

FA, çeyrek final maçları 21-22 Mart tarihlerinde oynanması planlanan ancak salgın nedeniyle ertelenen turnuvanın devamına ilişkin hazırlanan taslak takvimi paylaştı.

Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, gereken sağlık koşullarının sağlanması durumunda çeyrek finaller 27-28 Haziran, yarı finaller 11-12 Temmuz, final karşılaşması ise 1 Ağustos'ta oynanacak.

Kupadaki çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

Leicester City-Chelsea

Newcastle United-Manchester City

Sheffield United-Arsenal

Norwich City-Manchester United

Kaynak: AA

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