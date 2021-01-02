İngiltere'den son 10 günde İzmir'e gelenler, 14 gün karantinaya alınacak
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İngiltere'den son 10 günde İzmir'e gelenler, 14 gün karantinaya alınacak

02.01.2021 21:18 | Son Güncelleme: 02.01.2021 21:22
İngiltere'den son 10 günde İzmir'e gelenler, 14 gün karantinaya alınacak

İZMİR Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, son 10 gün içerisinde İngiltere'den İzmir'e gelenlerin Kredi ve Yurtlar Kurumu Buca ve Gazi Ayşe Hatun Yurdu'da 14 gün boyunca karantinada tutulacakları belirtildi.

İZMİR Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, son 10 gün içerisinde İngiltere'den İzmir'e gelenlerin Kredi ve Yurtlar Kurumu Buca ve Gazi Ayşe Hatun Yurdu'da 14 gün boyunca karantinada tutulacakları belirtildi.

İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda, son 10 içinde İngiltere'den gelenlerin Kredi ve Yurtlar Kurumu Buca ve Gazi Ayşe Hatun Yurdu'da 14 gün boyunca karantinada tutulacakları belirtildi. Bu kapsamda İzmir Valiliği sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, "İngiltere'den son dönemde yurda giriş yapan ve PCR test sonucu pozitif çıkan kişilerden geriye dönük yapılan taramalar neticesinde yeni mutasyonla uyumlu virüs yükünün tespit edilmiştir. Ülkemize yeni SARS-COV-2 virüsünün girişinin önlenmesi amacıyla İngiltere uçuşlarının durdurulmasına karar verilmiştir. Son 10 gün içerisinde İngiltere'de bulunan ve Türkiye'ye kara, hava ve deniz yoluyla gelen kişilerin, valiliğimiz tarafından belirlenmiş olan KYK Buca Kız Yurdu ve KYK Gazi Ayşe Hatun Yurdunda 14 gün boyunca karantina altına alınmalarına, belirlenmiş olan yurtların kapasitesinin dolması halinde, karantina için kullanılacak olan yurtların Valiliğimizce belirlenmesine karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat AKAY

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