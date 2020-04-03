İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 684 ölüm İngiltere'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 684 kişi yaşamını yitirdi.

İngiltere'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 684 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 605'e yükseldi.

İngiltere'de koronavirüs nedenilye son 24 saatte 684 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 3 bin 605'e çıktı. İngiliz medyası can kayıplarını 'acı rekor' olarak duyurdu. Ülkede toplamda 173 bi 784 test yapıldığı; koronavirüs tespit edilenlerin sayısının ise 38 bin 168'e yükseldiği açıklandı.

Kaynak: DHA