İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 684 ölüm
İngiltere'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 684 kişi yaşamını yitirdi.
03.04.2020 16:21 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:21
İngiltere'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 684 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 605'e yükseldi.
İngiltere'de koronavirüs nedenilye son 24 saatte 684 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 3 bin 605'e çıktı. İngiliz medyası can kayıplarını 'acı rekor' olarak duyurdu. Ülkede toplamda 173 bi 784 test yapıldığı; koronavirüs tespit edilenlerin sayısının ise 38 bin 168'e yükseldiği açıklandı.
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Kaynak: DHA