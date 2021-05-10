İngiltere'de sinema, müze ve tiyatrolar 17 Mayıs'tan itibaren yeniden açılacak
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İngiltere'de sinema, müze ve tiyatrolar 17 Mayıs'tan itibaren yeniden açılacak

İngiltere'de sinema, müze ve tiyatrolar 17 Mayıs'tan itibaren yeniden açılacak
Anadolu Ajansı / Bilal Acar - Haberler | Güncel

İngiltere'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için alınan önlemlerin hafifletilmesi kapsamında, 17 Mayıs'tan itibaren sinema, tiyatro ve müzelerin yeniden açılacağı, restoran ve barların ise iç mekanlarda müşteri kabul etmeye başlayacağı bildirildi.

İngiltere'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için alınan önlemlerin hafifletilmesi kapsamında, 17 Mayıs'tan itibaren sinema, tiyatro ve müzelerin yeniden açılacağı, restoran ve barların ise iç mekanlarda müşteri kabul etmeye başlayacağı bildirildi.

Başbakan Boris Johnson, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da yaptığı basın toplantısında, hükümetin Kovid-19 önlemlerinin kaldırılmasına yönelik açıkladığı 4 aşamalı yol haritasının üçüncü aşamasına 17 Mayıs'tan sonra geçileceğini açıkladı.

Buna göre, açık alanlarda 30 kişiye kadar, kapalı alanlarda 6 kişiye kadar toplanılabilecek, düğünlere 30'a kadar kişinin katılımı serbest olacak.

Müze, tiyatro ve sinema gibi iç mekan eğlence alanlarının açılacağı üçüncü aşamada, katılımcı sayısı sınırlı tutulmak üzere açık hava etkinliklerine izin verilecek, spor müsabakalarında 10 bine kadar taraftar tribünlerde yerlerini alabilecek.

Restoran ve barlar iç mekanlarda müşteri kabul etmeye başlayacak, konaklama sektörü yeniden hizmet verebilecek.

Orta öğretimde öğrencilerin sınıf ortamında maske takma zorunluluğuna son verilecek, üniversite öğrencileri haftada 2 kez test olmaları şartıyla yüz yüze derslere katılabilecek.

4 aşamalı yol haritası

Johnson, 22 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle 5 Ocak'ta uygulanmaya başlanan ulusal karantinanın, vaka ve aşılama sayıları dikkate alınarak, 8 Mart'tan itibaren 21 Haziran'a kadar 4 aşamalı plan dahilinde kaldırılacağını duyurmuştu.

Birinci aşamanın uygulandığı 8 Mart'ta, İngilizlerin 6 kişiyle sınırlı olmak üzere açık havada sosyalleşmelerine izin verilmişti.

İkinci aşamanın uygulanmaya başlandığı 12 Nisan'da mağaza, berber, spor salonları yeniden hizmete girmiş, restoran ve barların açık mekanlarında müşterilerine servis yapmasına izin verilmişti.

21 Haziran'da uygulanacak dördüncü aşamada ise Kovid-19 önlemleri kapsamındaki tüm sınırlandırmaların kaldırılması planlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

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