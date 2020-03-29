İngiltere Başbakanı Johnson: İşler, iyiye gitmeden önce daha da kötüleşecek
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İngiltere Başbakanı Johnson: İşler, iyiye gitmeden önce daha da kötüleşecek

Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 30 milyon haneye göndereceği mektupta, "İşler iyiye gitmeden önce daha da kötüleşecek" ifadeleriyle halkını uyaracak.

29.03.2020 09:22 | Son Güncelleme: 29.03.2020 09:55

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, evlere göndereceği mektupla, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında "işlerin iyiye gitmeden önce daha da kötüleşeceğini" belirtecek.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 testi pozitif çıkan Johnson'ın mektubu 4 hafta içinde 30 milyon haneye ulaşacak.

Mektubunda halka evde kalarak, Ulusal Sağlık Hizmetlerini (NHS) korumaları ve hayat kurtarmaları için çağrıda bulunacak Johnson, ayrıca hükümetin salgınla mücadele etmek ve işletmeler ile çalışanları desteklemek amacıyla uygulamaya koyduğu önlemleri anlatacak.

"İŞLER DAHA DA KÖTÜLEŞECEK"

En başından itibaren doğru zamanda doğru önlemleri almaya çalıştıklarını, gerekirse bunları daha da sıkılaştıracaklarını belirten İngiliz Başbakan mektubunda, "Sizinle açık konuşmam benim için önemli. İşler, iyiye gitmeden önce daha da kötüleşecek." ifadesini kullanacak.

Bu arada İngiltere Ulusal Tıp Direktörü Prof. Stephen Powis, ülkede ölümlerin 20 binin altında kalmasının "iyi bir sonuç" olacağını ifade ederek, halktan üzerine düşeni yapmasını ve hükümetin uyarılarını dikkate almasını istedi.

Koronavirüse şimdiye kadar 1019 kurban veren İngiltere'de kısmi karantina kararı ve diğer önlemlerin etkisinin görülmeden önce vakalar ve ölümlerin gelecek 2-3 üç hafta boyunca artmaya devam etmesi bekleniyor.

BAŞBAKAN, SAĞLIK BAKANI VE PRENS'E VİRÜS BULAŞTI

İlk başlarda "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü şekilde yayılması" stratejisi izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının 277 bini bulabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

Pazartesi günü alınan kararlarla halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken, marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler de kapatılmıştı.

25 Mart'ta İngiltere'de tahtın varisi Galler Prensi Charles, 27 Mart'ta da Başbakan Boris Johnson ile Sağlık Bakanı Matt Hancock'un Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı, 3 isimde de hastalığın hafif belirtiler gösterdiği açıklanmıştı.

İngiltere Başbakanı Johnson: İşler, iyiye gitmeden önce daha da kötüleşecek

Kaynak: AA

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İngiltere Başbakanı Johnson: İşler, iyiye gitmeden önce daha da kötüleşecek

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