İngiliz Bankası Barclays ve Societe Generale Analisti Jason Daw, Dolar Kuruyla İlgili Tahminlerde Bulundu

İngiliz bankası Barclays ve Societe Generale analisti Jason Daw, Türkiye'deki dolar kuruyla ilgili tahminlerde bulundu. Barclays'e göre dolar/TL 2018 yıl sonunda 5,10 seviyesini görecek. Societe Generale'in tahmini ise, yıl sonu için 5,18 seviyelerinde; 2019 ortası için ise 5,50 seviyelerinde olacak.

SOCIETE GENERALE: BİR YIL SONRA 5,50'Yİ BULUR

Societe Generale analisti Jason Daw müşterileri ile paylaştığı notta, "zayıf temeller, siyasi riskler ve EM para birimlerinin 2018'in ikinci yarısında zayıflayacağı beklentisiyle" Türk Lirası için kötümser olmaya devam ettiklerini belirtti. SocGen dolar/TL'nin yaklaşık yüzde 9 yükselerek yılsonunda 5,18'e çıkmasını, 2019 ortasında ise 5,5 olmasını bekliyor. Daw, müşterilere ilettiği notunda şu değerlendirmeleri yaptı: "Yatırımcılar bakan atamaları sonrası TRY kısa pozisyonuna geçmeyi değerlendirmeli. Bunu yapmanın bir yolu ZAR/TRY'de uzun pozisyona geçmek. Rand, lirada kısa pozisyona geçmenin yaratacağı negatif carry etkisini azaltacak bir araç olabilir.

BARCLAY'S: YIL SONU 5.28

Kurda yaşanan son dalgalanmalar sonrasında uluslararası kuruluşlardan peş peşe açıklamalar geliyor. İngiliz bankası Barclays'e göre dolar/TL bu yılın son çeyreğinde 5 seviyesini görecek. Barclays, yılın üçüncü çeyreğinin sonunda dolar/TL'nin 4,95 seviyesinde olacağını öngördü. Bankanın tahminlerine göre yılın sonunda ise dolar/TL 5,10 seviyesinde olacak.