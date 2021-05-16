Empera Halı Gaziantep Basketbol - Anadolu Efes: 67-83

SALON: ŞahinbeyHAKEMLER: Özlem Yalman, Mehmet Serdar Ünal, Ahmet TatlıcıEMPERA HALI GAZİANTEP BASKETBOL: Can Uğur Öğüt 2, Hayes 18, Tomas, Kelly 4, Jaiteh 25, Alp Karahan, İsmail Cem Ulusoy 6, Orhan Aydın Hacıyeva 5, Metehan Akyel 7, Muhammet Doğan ŞenliANADOLU EFES: Beaubois 13, Simon...

SALON: Şahinbey

HAKEMLER: Özlem Yalman, Mehmet Serdar Ünal, Ahmet Tatlıcı

EMPERA HALI GAZİANTEP Can Uğur Öğüt 2, Hayes 18, Tomas, Kelly 4, Jaiteh 25, Alp Karahan, İsmail Cem Ulusoy 6, Orhan Aydın Hacıyeva 5, Metehan Akyel 7, Muhammet Doğan ŞenliANADOLU EFES: Beaubois 13, Simon 13, Singleton 8, Sertaç Şanlı 4, Micic 10, Larkin 14, Yiğitcan Saybir 2, Doğuş Balbay, Tolga Geçim, Buğrahan Tuncer, Pleiss 16, Ertan Gazi 31. PERİYOT: 16-16DEVRE: 23-383. PERİYOT: 44-56

ING Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final serisinin ikinci maçında Anadolu Efes, Empera Halı Gaziantep Basketbol'a konuk oldu. Lacivert-beyazlılar sahadan 83-67 galip ayrılarak seride durumu 2-0 yaptı ve yarı finale yükselen taraf oldu.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı