Empera Halı Gaziantep Basketbol - Anadolu Efes: 67-83
SALON: ŞahinbeyHAKEMLER: Özlem Yalman, Mehmet Serdar Ünal, Ahmet TatlıcıEMPERA HALI GAZİANTEP BASKETBOL: Can Uğur Öğüt 2, Hayes 18, Tomas, Kelly 4, Jaiteh 25, Alp Karahan, İsmail Cem Ulusoy 6, Orhan Aydın Hacıyeva 5, Metehan Akyel 7, Muhammet Doğan ŞenliANADOLU EFES: Beaubois 13, Simon...
SALON: Şahinbey
HAKEMLER: Özlem Yalman, Mehmet Serdar Ünal, Ahmet TatlıcıEMPERA HALI GAZİANTEP BASKETBOL: Can Uğur Öğüt 2, Hayes 18, Tomas, Kelly 4, Jaiteh 25, Alp Karahan, İsmail Cem Ulusoy 6, Orhan Aydın Hacıyeva 5, Metehan Akyel 7, Muhammet Doğan ŞenliANADOLU EFES: Beaubois 13, Simon 13, Singleton 8, Sertaç Şanlı 4, Micic 10, Larkin 14, Yiğitcan Saybir 2, Doğuş Balbay, Tolga Geçim, Buğrahan Tuncer, Pleiss 16, Ertan Gazi 31. PERİYOT: 16-16DEVRE: 23-383. PERİYOT: 44-56
ING Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final serisinin ikinci maçında Anadolu Efes, Empera Halı Gaziantep Basketbol'a konuk oldu. Lacivert-beyazlılar sahadan 83-67 galip ayrılarak seride durumu 2-0 yaptı ve yarı finale yükselen taraf oldu.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı