İnegölspor'da yeni başkan Kani Ademoğlu

TFF 2'nci Lig ekibi İnegölspor'un olağan kongresi yoğun katılımla gerçekleşti. Kongrede Kemal Aydın ile yarışan Kani Ademoğlu, seçimi kazanarak kulübün yeni başkanı oldu.

Beşinci Mevsim Kültür ve Sanat Merkezi'nde pandemi kuralları çerçevesinde yapılan kongreye, İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, Ak Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdan, STK temsilcileri ve çok sayıda İnegölsporlu katıldı. Yapılan oylama sonucunda Kani Ademoğlu 154, Kemal Aydın ise 106 oy aldı. İki oy ise geçersiz sayıldı.

'ELİMİZDEN GELEN GAYRETİ GÖSTERDİK'Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yönetim kurulu faaliyet raporu okunup ibraz edilerek başkan Münür Kanar dönemi aklandı. Kongrede konuşma yapan Kanar, "İnşallah böyle bir tabloyu ilerleyen yıllarda da yaşarız. Bugüne kadar kulüplerde başkan adayları yoktu. Bizler birleştik bütün olduk. İnegöl için ne yaparız, dedik. Herkes bize destek verdi. Bizler de onlara layık olabilmek için elimizden gelen gayreti gösterdik ama maalesef Antalya'da play-off maçında elendik. İnşallah bundan sonraki gelecek başkanımız bizlere aynı heyecanları yaşatır. Burada kaybeden olmayacak, kazanan ise İnegölspor olacak. Antalya'ya giderken 84 bin lira otel parası zor bulduk İTSO başkanımız sayesinde ama bizimle alay edenler oldu üzüldük. Bağış için açıklama yapan kurumların Manisa maçı için yapması daha güzel olurdu hem biz de maça adapte olurduk" dedi.'MADDİ VE SOSYAL AÇIDAN ZOR BİR SENEYDİ'Münür Kanar'ın ardından söz alan İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ ise "Yorucu ve zor bir sezonu geride bıraktık. Öncelikle play-off başarısı sağlamış İnegölspor'u tebrik ediyorum. Maddi ve sosyal açıdan zor bir seneydi. Buna rağmen play-off oynamak başarıydı. İnegölspor'a katkı sağlayan kişi ve kurumlara da ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah bu heyecanlı süreçten sonra seçilen başkan iki sene güzelce devam eder. İnegölspor şehrin markasıdır ve değeridir. İnegölspor'a destek vermek ve her daim yanında olmak bizim boynumuzun borcudur. Kongremiz her iki başkan adayına da hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.'GEÇMİŞTEKİ BAŞARILAR GELECEĞE IŞIK TUTMALI'İnegölspor'un ilçe için önemli bir değer olduğunu dile getiren İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da, "Nasıl ki mobilyamız, tarımımız, köftemiz, sanayimiz ve insani değerlerimizi konuşuyorsak İnegölspor da şehrimizin önemli markası. Bizler ilçe olarak gözüksek de 300 bin nüfusuyla ticaretiyle çok büyük bir şehiriz. Gönül ister ki takımımız daha üst liglerde oynasın. Bu neden olmasın, gerçekten de koordineli çalışılarak olabilir. Burada bence geçmişin parolalarını ve şifrelerini iyi çözmek gerekiyor. Geçmişteki başarılar geleceğe ışık tutar. Geçmişte birçok futbolcularımızı üst liglere transfer ettik. Bu söylediğimiz şeyleri başarabilmek için kenetlenmemiz gerekiyor. Başarı için birlik olmak şart. İnegölspor'u dizayn etmek ve zarar vermek gibi bir düşüncemiz olamaz. İnegölspor'a ne kadar katkı sunabiliriz fikriyle çalışıyoruz. İnşallah bu birlik ve beraberlik bir güzelliğe vesile olsun. Biz seçilecek arkadaşlarımız için her türlü desteği vermeye hazırız. Ortak akılla ve birliktelikle çözülemeyecek hiçbir şey yoktur. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.'SEÇİLEN KULÜP BAŞKANI HERKESİN BAŞKANIDIR'Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise "Benim özellikle İnegölspor ile alakalı birisi başkan olsun diye bir planım yoktur. Seçilen kulüp başkanı herkesin başkanıdır ve bizler de ona kanuni çerçevede destek vereceğiz. Bursaspor'da da bir kongre olacak ve orada da inşallah hayırlı bir sonuç olur. Birçok amatör kulüp var ve hepsinde emeğimiz ve katkımız var. Çünkü biz büyükşehir belediyesiyiz ve bir yerlere destek vermeye çalışıyoruz. Tabii başka önceliklerimiz de var ama buna rağmen sporla alakalı bir heyecanımız da var. Futbol dünyadaki en popüler spordur. İnşallah Bursa bu değerleri yükseğe taşır. Ben kulübe hizmet veren bütün başkanlara çok teşekkür ediyorum. Vefat edenlere de Allah rahmet eylesin hepsi sıkıntı çekti. Şükürler olsun İnegölspor'da bugün yine iki tane başkan adayımız var ve bu seçim yapılmaya çalışılıyor. Yeni İnegöl dediğimiz projede de İnegölspor'a ait tesislerimizi bitirip İnegölspor'a teslim edeceğiz. Bu seçim bu akşam biter ve herkes yarın kırılmadan dökülmeden işine ekmeğine bakar. Ben böyle bir şey yapılmayacağını kimsenin kimseyi kırmayacağına da biliyorum. Sıkıntılı sürece rağmen bu bayrağı bir adım ileriye taşıyan Münür Kanar'a da özellikle teşekkür ediyorum. Alper Taban'ın farklı benim farklı adayları desteklediğimiz gibi söylentiler kulağımıza geldi; böyle bir şey asla doğru değildir. Alper Taban benim kefil olduğum insandır kardeşimdir aramızda sorun olması mümkün değildir. Seçilen başkan İnegölspor'un başkanı olacaktır bize desteklemek düşer. Allah yardımcıları olsun" dedi'İNEGÖL İÇİN NE GEREKİYORSA YAPARIZ'İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü de, "Bu kongrenin öncelikle hayırlı olmasını diliyorum. İnegölsporumuzun tarihine baktığımızda 1923'lere kadar gidiyor ve başarılarla dolu. Türkiye'de 150'nin üstünde takım olduğu bir ortamda birçok sorun görüyoruz. İnegölspor'da da sıkıntılar olabilir. İnegöl için ne gerekiyorsa biz kendimize düşeni yaparız. İnegölspor'un kendi kaynağını oluşturması lazım. İnegölspor'da başarıyı yakalayabilmemiz için gelir kaynaklarının artması gerekir. Bugüne kadar görev yapan herkese de çok teşekkür ediyoruz. İnegöl mobilyada, tarımda nasıl başarılıysa sporda da başarılı olmalı. Bu ortam İnegöl'de var. Bu bir seçimdir hiç kimse kaybetmeyecek ama İnegöl kazanacak. Bizler de övüneceğiz. İki tane başkan adayı olması da çok gurur verici, ben ikisine de çok teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum. Ben koronavirüs ile mücadele sürecine de değinmek istiyorum. Lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım. Bana bir şey olmaz diyenler yanılırlar. Tekrardan seçilecek olan yönetime başarılar diliyorum" diye konuştu.'İNEGÖLSPOR'U YÖNETMEYE TALİBİZ'Yönetim kuruluyla birlikte sahneye çıkan başkan adayı Kani Ademoğlu, "Gerçekleştirmekte olduğumuz kongre hayırlı olsun. İneglöspor'a değer vermiş tüm sevdalılara çok teşekkür ediyorum. Bizim İnegölspor'a sevdamız çocukluktan gelmiştir. Bugün ben ve arkadaşlarımız bütün fedakarlıklar yaparak İnegölspor'u yönetmeye talibiz. Takdir edersiniz ki İnegölspor ulusal çapta bir marka değerine sahiptir. Günümüz dünyasında bir şehrin bilinir olmasını sağlayan önemli faktörlerden biri de futboldur. Bir kulüp için en önemli konu idari ve mali disiplini sağlamaktır. Biz bunun için planlamalar yapıp çalışmaya talibiz. Biz bu projeler için gerekli hazırlıkları yaptık. Biz, sizlerden güven oyu alırsak çalışmalarımıza başlayacağız. Uzun zamandır projemiz olan resmi store mağazamızı takımımıza kazandırmak istiyoruz. Stadyum projemizi de hayata geçirmek istiyoruz. Ben ve ekibim hayallerimizi gerçekleştirmek adına desteklerinize talibiz" ifadelerini kullandı.KANİ ADEMOĞLU'NUN LİSTESİKani Ademoğlu başkanlığındaki yönetime Eşref Yiğit, Aziz Bolat, Abdurrahman Maksutlar, Sedat Esadi, Ozan Can, Ali Ezim, Ali Şahin, Mustafa Arıcı, Mustafa Şeşka, Cihan Bozacılar, Volkan Kardeş, Cüneyt Öztürk, İbrahim Işıkoğlu, Mehmet Özdamar, Tufan Tutumlu ve Aziz Sezikli seçildi.

