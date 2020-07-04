İnegöl'de otomobil yangını
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
04.07.2020 15:47 | Son Güncelleme: 04.07.2020 16:08
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
Kent merkezinden İnegöl'e seyreden Mehmet Yılmaz idaresindeki otomobilin motor kısmından henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar çıkmaya başladı.
Bunun üzerine sürücü, aracı yol kenarına park edip itfaiyeye haber verdi.
Bir süre sonra alev alan otomobildeki yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Araç kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA