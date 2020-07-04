İnegöl'de otomobil yangını Bursa'nın İnegöl ilçesinde, seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

Kent merkezinden İnegöl'e seyreden Mehmet Yılmaz idaresindeki otomobilin motor kısmından henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar çıkmaya başladı.

Bunun üzerine sürücü, aracı yol kenarına park edip itfaiyeye haber verdi.

Bir süre sonra alev alan otomobildeki yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA