Son dakika haberi | İnegöl'de kereste işletmesinde çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haberi | İnegöl'de kereste işletmesinde çıkan yangın söndürüldü

19.01.2021 16:07 | Son Güncelleme: 19.01.2021 17:09

Son dakika haberine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kereste işletmesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kereste işletmesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mahmudiye Mahallesi 1. Mobilya Sokak'ta bir kereste işletmesinin ikinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İş yeri çalışanları durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, alevlere müdahale ederek çevredeki binalara sıçramasını önledi.

Yaklaşık 30 dakikalık çalışma sonucu söndürülen ve kereste işletmesinde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Son dakika haberi | İnegöl'de kereste işletmesinde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberi | İnegöl'de kereste işletmesinde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberi | İnegöl'de kereste işletmesinde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberi | İnegöl'de kereste işletmesinde çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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