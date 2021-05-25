İnegöl'de bir binanın dış kaplamasına sıkışan güvercin kurtarıldı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir binanın dış kaplama bölümüne sıkışan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir binanın dış kaplama bölümüne sıkışan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Osmaniye Mahallesi'ndeki bir iş yerinde çalışan Murat Özgüç, işletmenin yanındaki binanın dış kaplama kısmına güvercinin sıkıştığını fark etti.
Özgüç'ün durumu bildirmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, güvercini sıkıştığı yerden çıkardı.
Güvercin daha sonra ekiplerce doğal ortamına bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek