İNCİ KEFALİNDE AV YASAĞI SONA ERDİ, BALIKÇILAR AĞLARINI GÖLE BIRAKTI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İNCİ KEFALİNDE AV YASAĞI SONA ERDİ, BALIKÇILAR AĞLARINI GÖLE BIRAKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

VAN Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen tek endemik tür olan inci kefalinin üreme döneminde başlatılan 3 aylık av yasağı, bugün sona erdi.

VAN Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen tek endemik tür olan inci kefalinin üreme döneminde başlatılan 3 aylık av yasağı, bugün sona erdi. Yasağın kalkmasıyla ilçedeki balıkçılar, 'Vira bismillah' diyerek ağlarını göle bıraktı.

Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan ve son yıllardaki tedbirlerle popülasyonu giderek artan inci kefali, bölgede çok sayıda balıkçının da geçim kaynağı oluyor. Balığı koruma çalışmaları kapsamında, üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz'da ise av yasağı getiriliyor. Bu dönemde inci kefalleri, üremek için Van Gölü'nden çıkıp, tatlı sulara göç etmeye başlıyor. Göç sırasında inci kefallerinin Alaska'daki somon balıkları gibi suyun akışının tersine zıplayarak ilerlemesi görsel şölen oluşturuyor. Geçimini balıkçılıkla sağlayanlar için ekmek kapısı olan inci kefali, aynı zamanda bölge turizmine de katkı sağlıyor. Son yıllardaki koruma çalışmaları sonuç verirken, inci kefali de artık daha çok kişinin ekmek kapısı oluyor.

Sezonun başlamasıyla birlikte balıkçılar, 3 aylık aranın ardından 'vira bismillah' diyerek ağlarını Van Gölü'ne attı. Bölgede 20 yıldır balıkçılık yapan, 3 çocuk babası Atilla Dağdelen, "15 Temmuz, gece yarısı inci kefali avlama yasağı kalktı. Bunun üzerine teknelerimize binip, ağlarımızı Van Gölü'nün serin sularına bıraktık. Karadan yaklaşık 2 kilometre uzaklaşıp, 1500 metre uzunluğundaki ağlarımızı buraya atıyoruz. Bir gün sonra da gelip vira bismillah deyip çekiyoruz. Bu 3 aylık av yasağında kolluk kuvvetlerimiz güzel bir çalışma yaparak balıkların korunmasını sağladılar. Haliyle bu da balığın artmasına neden olacak. Bu yıl bereketli bir sezon bekliyoruz. Burada yakaladığımız balıkları dondurup başta İstanbul olmak üzere Ankara, İzmir ve birçok farklı illerde bulunan müşterilerimize de pazarlıyoruz. Her ağ için yaklaşık 500 kilo balık yakalıyoruz. Geçim kaynağımız olan inci kefali balığı, umarız bu bereketini uzun süre devam ettirir" dedi.

İNCİ KEFALİNDE AV YASAĞI SONA ERDİ, BALIKÇILAR AĞLARINI GÖLE BIRAKTI
İNCİ KEFALİNDE AV YASAĞI SONA ERDİ, BALIKÇILAR AĞLARINI GÖLE BIRAKTI
İNCİ KEFALİNDE AV YASAĞI SONA ERDİ, BALIKÇILAR AĞLARINI GÖLE BIRAKTI
İNCİ KEFALİNDE AV YASAĞI SONA ERDİ, BALIKÇILAR AĞLARINI GÖLE BIRAKTI
İNCİ KEFALİNDE AV YASAĞI SONA ERDİ, BALIKÇILAR AĞLARINI GÖLE BIRAKTI
İNCİ KEFALİNDE AV YASAĞI SONA ERDİ, BALIKÇILAR AĞLARINI GÖLE BIRAKTI
İNCİ KEFALİNDE AV YASAĞI SONA ERDİ, BALIKÇILAR AĞLARINI GÖLE BIRAKTI
İNCİ KEFALİNDE AV YASAĞI SONA ERDİ, BALIKÇILAR AĞLARINI GÖLE BIRAKTI
İNCİ KEFALİNDE AV YASAĞI SONA ERDİ, BALIKÇILAR AĞLARINI GÖLE BIRAKTI
İNCİ KEFALİNDE AV YASAĞI SONA ERDİ, BALIKÇILAR AĞLARINI GÖLE BIRAKTI
İNCİ KEFALİNDE AV YASAĞI SONA ERDİ, BALIKÇILAR AĞLARINI GÖLE BIRAKTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

15 Temmuz'un en genç gazisi: Daha 14 yaşında bir kız çocuğuyla baş edemezken, bu ülkeyi ele geçirmeyi nasıl düşündüler?
15 Temmuz'un en genç gazisi: Daha 14 yaşında bir kız çocuğuyla baş edemezken, bu ülkeyi ele geçirmeyi nasıl düşündüler?
Bakan Yanık: 15 Temmuz şehit aileleri ile gazilere destek ödemeleri bugün
Bakan Yanık: 15 Temmuz şehit aileleri ile gazilere destek ödemeleri bugün
Son dakika haber: Bağcılar'daki dehşet: 2 kardeşi başlarına çekiçle vurarak öldürmüş
Son dakika haber: Bağcılar'daki dehşet: 2 kardeşi başlarına çekiçle vurarak öldürmüş
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mustafa Varank
Magazin Ebru Gündeş Deniz Akkaya Petek Dinçöz Serenay Sarıkaya
Spor Balotelli Erol Bulut Mesut Özil Abdullah Avcı Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İNCİ KEFALİNDE AV YASAĞI SONA ERDİ, BALIKÇILAR AĞLARINI GÖLE BIRAKTI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 09:58:55. #1.16#

title