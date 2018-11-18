İnce'den Korsanla Mücadele Çağrısı

Malatya Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, Malatya'da 300'e yakın korsan servis aracının bulunduğunu aktararak, korsan araçlar ile yeteri kadar mücadele edilmediği takdirde servisçilerin kontak kapatacağını söyledi.

İnce, kriz zamanında fırsatçılık ve zam yapmayan tek esnafın servisçi esnafı olduğunu söyleyerek, korsana araçlarla mücadelede servisçi esnafına yardım edilmesini istedi.

İnce, "Okulların açıldığı günden bugüne kadar korsan araçlar ile ilgili mücadele noktasında ilgili kolluk kuvvetlerine oda olarak resmi yazılarımıza göndermemize rağmen hiçbir korsan araç ile ilgili herhangi bir işlem yapılmamıştır. Hatta bizim göndermiş olduğumuz korsan plakaların tam zıttı olarak servisçi esnaflarımız S plakalı esnaflarımız daha fazla denetlenmektedir. Özellikle yasal sorumlulukları yerine getiren odaya kayıtlı, Maliyeye kayıtlı, Büyükşehir Belediyesinden çalışma ruhsatı alan S plakalı ve devletim tüm hükümlülüklerini yerine getiren esnafımız defalarca denetlenmesine rağmen maalesef korsan araçlar hiçbir şekilde denetlenmiyor. Vatanına, milletine, bayrağına bağlı servisçi esnafımız özellikle ekonomik kriz noktasında ülkemizde oynatılan oyuna karşı Türkiye'de ekonomik krizde tek zam yapmayan, fiyat artışı yapmayan tek kurum servisçi esnafımızdır. Zabıta servisçiyi denetliyor, polis servisçiyi denetliyor, jandarma servisçiyi denetliyor biz denetime karşı değiliz. Defalarca bizi denetleyebilirler bizler kamu hizmeti veriyoruz. Geleceğin teminatı olan çocuklarımızı taşıyoruz denetletmeye karşı değiliz ancak bizler denetlenirken korsan araçlarda denetlenerek kesinlikle bunların bağlanması gerektiğini bir kez daha burada dile getirmek istiyorum. Eğer zabıta denetleyecekse polis denetleyecekse önce onlar gitsin yüzde yüz zam yapan fiyat artışı yapan esnafları denetlesinler, holdingleri denetlesinler, fabrikaları denetlesinler, gariban servisçi esnafımın üzerinden ellerini çeksinler. Bu gidişatın durumu gerçekten sokakta toplumsal olaylara sebebiyet verecektir esnaflarımız bu sıkı denetimin arkasından da müsaade verilmesi noktasında büyük bir üzüntü duymaktadır. Bu konuyu önümüzdeki günlerde biz tekrardan inşallah Cumhurbaşkanımıza ve ilgili kurumlara bildireceğiz. Korsanla mücadele etmek istemeyen ilgili kurumlar çareyi S plaka verilmesi noktasında görüş bildirmektedirler. Siz önce gidin korsan araçları durdurun korsan araçlara son verin sonra ihtiyaç varsa devletimiz masa başında oturup gerekli çalışmaları yapacaktır. Sözüm S plakası vererek ve korsan araca ceza yazarak korsanı önlemektir. Bu görev jandarmanındır, emniyetindir, belediyenindir ben kolluk kuvvetlerini göreve davet ediyorum. Yüzlerce servisçi esnafımız fabrikalarda, okullarda işsiz kalmaktadır. Şuan odamızın tespit ettiği 300'e yakın servisçi esnafımız iş bulamamaktadır ve çoluk çocuğun nafakasını kazanamamaktadır" diye konuştu.

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İnce, korsan araçlar ile mücadele edilmemesi durumunda önümüzdeki günlerde servisçi esnafının kontak kapatacağını ifade ederek, anahtarlarını emniyete ve ilgili kurumlara teslim edeceklerini söyledi. - MALATYA