İnancımın Belediye Başkan Adaylığıyla Bir Alakası Yok"

Yalova'nın Çınarcık ilçesi Koru beldesinin İYİ Parti'li belediye başkan adayı Pervin Poyrazoğlu, "Beni gayrimüslim bir belediye başkan adayı olarak göstermediler. Beni Pervin Poyrazoğlu olarak gösterdiler. Ne kadar akıllı olduğumu, nasıl işleri kısa zamanda halledebileceğimi bildikleri için aday gösterdiler. Benim inancımın belediye başkan adaylığıyla bir alakası yok." dedi.



Partisinin İl Başkanlığında basın toplantısı düzenleyen Poyrazoğlu, projelerini anlatıp basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Poyrazoğlu, Hristiyan bir gayrimüslim olduğunu belirterek, "Beni gayrimüslim bir belediye başkan adayı olarak göstermediler. Beni Pervin Poyrazoğlu olarak gösterdiler. Ne kadar akıllı olduğumu, nasıl işleri kısa zamanda halledebileceğimi bildikleri için aday gösterdiler. Benim inancımın belediye başkan adaylığıyla bir alakası yok. Bu sadece performansımın yüksek oluşundan dolayı." diye konuştu.

Dini inancının aday gösterilmesiyle alakası olmadığına vurgu yapan Poyrazoğlu, şunları kaydetti:



"Benim için mühim olan, 'Koru beldelilere nasıl hizmet verebilirim?' Çünkü dünyanın her tarafında her inançtan her insan belirli bir mevkiye gelebiliyor. Senatoda da görev yapabiliyor, meclis üyesi de olabiliyor, belediye başkanı da olabiliyor. Obama'nın da hala hiç kimse neye inandığını bilmiyor ama bizim için mühim olan Koru Belediyesi. 'Kadınlarımızı daha iyi yetiştirebiliriz, daha rahat ortamlarda nasıl çocuklarını yetiştirebiliriz?' diye düşünüyorum. Bu yüzden de inancım Koru beldesinin sorunlarının önüne geçsin istemiyorum. Yıllarca biz andımızı okuduk. Ben mutlulukla her zaman çıktım 'Ne mutlu Türküm diyene' dedim. Yani baktığınız zaman benim soyağacıma, gayet sağlam bir soyağacım var. Biz Giritliyiz, yani muhacir bir aileyiz. Bir tarafımız Pazarcıklı. Biliyorsunuz Korulular da muhacir, ben de muhacirim. Bu ülkeyi çok seviyorum. Hiçbir şeyi, hiçbir yeri hiç kimseye değişmem."

İYİ Parti İl Başkanı Mehmet Çam ise yeni bir parti olduklarını hatırlatarak, "Bu iyilerin hareketi. Tüm siyasi kesimlerden, siyasi düşüncesi ne olursa olsun bu hareketin içinde, artı mezhebine, meşrebine, dinine, şusuna busuna bakmaksızın 'Bu vatan sevgisi için ne yapabilir?' diyen bir hareketin adıdır. Onun için biz de asla böyle bir şey düşünmüyoruz. Hele hele Pervin Hanım'ın bir projesi var Avrupa destekli. Bir kadın hareketinin arkasında Korulular durduğu takdirde, Koru halkına, Koru esnafına, Koru ailesine büyük desteği olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA