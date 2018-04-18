IMF'den Türkiye'ye Mali Konsolidasyon Önerisi

Uluslararası Para Fonu (IMF) yayınladığı raporda, Türkiye'nin daha güçlü mali konsolidasyona, ücret ödemelerindeki artışların sınırlanması, ihtiyari yatırım teşviklerinin azaltılması ve hedef koyulmamış mali transferlerin rasyonelleştirilmesi suretiyle ulaşabileceğini bildirdi.



IMF, her yıl IMF- Dünya Bankası toplantıları öncesinde hazırlanan Mali Gözetim raporunun ana bölümünü "Kötü gün için tasarruf" başlığıyla yayınladı.



Güçlü ve geniş tabanlı küresel büyümenin mali tamponların onarılması ve kamu dengelerinin iyileştirilmesi için önemli bir fırsat sunduğuna işaret edilen raporda, buna karşın küresel borçlanmanın rekor seviyelerde seyretmeye devam ettiği kaydedildi.



Küresel borcun, 2016 itibarıyla küresel ekonominin yüzde 225'ine yükseldiği vurgulanan raporda, "Yüksek kamu borçları ve açıkları endişe kaynağı. Yüksek kamu borcuna sahip ülkeler küresel finansal şartlarda yaşanabilecek ani bir sıkılaşmaya karşı kırılganlar" değerlendirmesine yer verildi.

Mali tamponların güçlendirilmesi için kararlı adımlar atılması gerektiğinin altını çizen IMF ekonomistleri, küresel büyümedeki konjonktürel ivmeden tam anlamıyla yararlanılması çağrısında bulundu.

Raporda, bazı ülkelere mali iyileştirmelere hız vermeleri önerisinde bulunulurken,Türkiye'nin daha güçlü mali konsolidasyona, ücret ödemelerindeki artışların sınırlanması, ihtiyari yatırım teşviklerinin azaltılması ve hedef koyulmamış mali transferlerin rasyonelleştirilmesi suretiyle ulaşabileceğine vurgu yapıldı.

Raporda ayrıca, daha güçlü bir mali konsolidasyonun, Merkez Bankası ve para politikası üzerindeki aşırı baskıyı azaltmaya yardımcı olacağı ve yatırımcı güvenini yükselteceği savunuldu.