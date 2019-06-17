İmamoğlu - Yıldırım tartışmasında yalanlanan ve cevapsız kalan sorular
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AK Parti adayı Binali Yıldırım ve Cumhuriyet Halk Partisi adayı Ekrem İmamoğlu'nun program sırasında birbirinin iddialarını yalanladığı dakikalar oldu. Adayların ayrıca birbirlerine yönelttikleri bazı sorular cevapsız kaldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım ve Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu canlı yayında açık oturumda bir araya geldi.
Program sırasında İstanbul'un iki adayının birbirinin iddialarını yalanladığı dakikalar oldu. Ayrıca İmamoğlu ve Yıldırım'ın karşılıklı yönelttikleri bazı sorular cevapsız kaldı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
Fenerbahçe Kongre Üyesi Mehmet Güler'den Ali Koç'a rica: Bizi Fatih Terim'in hegemonyasından kurtarın
Son Dakika Haberleri