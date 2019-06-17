İmamoğlu - Yıldırım tartışmasında yalanlanan ve cevapsız kalan sorular

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım ve Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu canlı yayında açık oturumda bir araya geldi.

Program sırasında İstanbul'un iki adayının birbirinin iddialarını yalanladığı dakikalar oldu. Ayrıca İmamoğlu ve Yıldırım'ın karşılıklı yönelttikleri bazı sorular cevapsız kaldı. Euronews.com'da Görüntüle