İmamoğlu'ndan kendisine "ahmak" diyen Bakan Soylu'ya cevap: 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır

İmamoğlu'ndan kendisine "ahmak" diyen Bakan Soylu'ya cevap: 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için, "Avrupa Parlamentosu'na gidip, Türkiye'ye gidip şikayet eden ahmağa söylüyorum" diyen İçişleri Bakanı Soylu'ya cevap geldi.

06.11.2019 19:51 | Son Güncelleme: 06.11.2019 19:52

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için, "Avrupa Parlamentosu'na gidip, Türkiye'ye gidip şikayet eden ahmağa söylüyorum" diyen İçişleri Bakanı Soylu'ya cevap geldi. İmamoğlu, "31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır" dedi.

Kaynak: Euronews.com


VİDEO: İmamoğlu'ndan kendisine "ahmak" diyen Bakan Soylu'ya cevap: 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır
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