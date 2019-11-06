İmamoğlu'ndan kendisine "ahmak" diyen Bakan Soylu'ya cevap: 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için, "Avrupa Parlamentosu'na gidip, Türkiye'ye gidip şikayet eden ahmağa söylüyorum" diyen İçişleri Bakanı Soylu'ya cevap geldi.
06.11.2019 19:51 | Son Güncelleme: 06.11.2019 19:52
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için, "Avrupa Parlamentosu'na gidip, Türkiye'ye gidip şikayet eden ahmağa söylüyorum" diyen İçişleri Bakanı Soylu'ya cevap geldi. İmamoğlu, "31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır" dedi.
Kaynak: Euronews.com
VİDEO: İmamoğlu'ndan kendisine "ahmak" diyen Bakan Soylu'ya cevap: 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır