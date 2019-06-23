İmamoğlu: "Herkesi kucaklamaya geldik"

İmamoğlu: "Herkesi kucaklamaya geldik"

- Ekrem İmamoğlu'nun konuşması CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü'nde vatandaşlara seslendi.

- Ekrem İmamoğlu'nun konuşması CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü'nde vatandaşlara seslendi.

Kaynak: AA
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