İmamoğlu: 2050 yılında adil, yeşil ve yaratıcı bir kent istiyoruz

Peryön İnsan Yönetimi Kongresi'nin ilk gün açılış konuğu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "16 milyon kıymetli insan kaynağıyla birlikte" çalışarak, geleceği tasarlayıp 2050 planını yaptıklarını vurguladı ve "2050 yılında adil, yeşil ve yaratıcı bir kent istiyoruz" dedi.

İnsan Yönetimi Derneği'nin (Peryön) bu yıl 27. kez düzenlenen "Peryön İnsan Yönetimi Kongresi" "Bugünün insanı ile geleceğin buluşması" temasıyla, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda başladı.

Peryön Yönetim Kurulu Başkanı Berna Öztınaz'ın "Hoş geldiniz" konuşması ile açılışı yapılan kongrede, son bir yıl içinde yaşanan değişimlere dikkat çeken Öztınaz, "Görünen o ki dünya, iklim değişikliği ile hiç olmadığı kadar meşgul. Yapay zeka, mevcut yetkinliklerde yenilenmeyi şart koşuyor. İlk defa bir arada çalışmaya başlayan beş jenerasyon bireylere anlam sunabilen kurumları ve liderleri arıyor. Öte yandan nüfus artışı ve küresel ısınma, sorumlu insan/ kurum anlayışını olmazsa olmaz kılıyor. Her şeyin üzerine bir şemsiye gibi açılan 'belirsizlik yönetimi' temel ihtiyaç haline geliyor. İşte tam da bu nedenle, bu sene Peryön Kongre'de dünyanın bilgisi ve aklıyla, geleceğin vizyon ve cesaretini konuşuyoruz" dedi.Peryön Kongre'nin açılış konuğu olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Peryön Kongre çağın en önemli alanına katkı sunan bir organizasyon. 27 yıldır kongre geleneğinin sürdürülmesi de çok özel bir durum" dedi ve ekledi: "Bu kadar uzun süredir aralıksız hizmet eden kurumların varlığı hem ülkemiz hem de şehrimiz için bir teminat."Şehrimiz dünyada bir merkez olma yönünde ilerliyor. Bu hedefimizi sürdürebilmek için 16 milyon kıymetli insan kaynağıyla birlikte çalışmamız gerektiğinin bilincindeyiz."Bu bakış açısı ile geleceği tasarlayıp 2050 planını yapıyoruz. Mevcut insan kaynağımızla nasıl yol alacağımıza yönelik hedefler koyuyoruz. 2050 yılında adil, yeşil ve yaratıcı bir kent istiyoruz."Geleceği şekillendirmek deyince iki kavram öne çıkıyor: Demokrasi ve bilim. Eğer bu iki hususu entegre edebilirsek başarılı olmak konusunda bir engelimiz olmayacak."İstanbul'da geleceği tasarlamak konusunda attığımız bazı adımlar var. Bunlardan biri eğitim. Küresel Kent Akademisi kuracağız."Yuvamız İstanbul Projesi ile 150 kreşi şehre kazandırmak istiyoruz. Böylece on binlerce annenin de iş yaşamına katılımının önünü açacağız."Bu şehrin tüm uygulamalarına şeffaflığı kazandıracağız, bu şeffaflığı teknoloji mobil App'ler ile de destekleyeceğiz."İstanbul'un en büyük potansiyeli 16 milyon insan kaynağı diyen Ekrem İmamoğlu, kamudaki insan kaynakları yönetimi mekanizmasına da dikkat çekti ve "Türkiye'nin insan kaynakları yönetiminde kendini ispata muhtaç olan, topluma vicdanı ve adaleti en kuvvetli şekilde verecek mekanizması; kamudaki insan kaynakları yönetimidir. Ne yazık ki şu anda en çok zorlanılan alan da burasıdır" dedi.Kurumlarında genç gelişim yetenek programını başlattıklarına da değinen İmamoğlu, "Gençlerimizi kabiliyetleri doğrultusunda geleceğe hazırlayacağız" diye ekledi."Artık paydaşlarımızla beraberce değer yaratıyoruz..."27. Peryön İnsan Yönetimi Kongresi'nin ilk günündeki bir diğer konuşmacı ise Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı oldu.Bülent Eczacıbaşı konuşmasında tüm belirsizliklere rağmen kurumların; ortak değerler, hayaller ve ortak gelecekle çizilmiş, organik, esnek ve özgür platformlara dönüştüğüne değindi ve ekledi: "Artık eskiden olduğu gibi paydaşlarımız için bir değer yaratmıyoruz, paydaşlarımızla beraber değer yaratıyoruz. İstihdam sağlamıyoruz, insanların kendilerini geliştirebileceği, sorumluluk alabilecekleri ve potansiyellerinin sınırlarını zorlayabilecekleri bir fırsatlar ortamı oluşturmaya çalışıyoruz."KonuşmacılarKongrede iki gün boyunca konuşmacı olarak yer alarak ilham verecek isimler şöyle: Ahmet Hakan Arslan - İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı İnsan Kaynakları Direktörü,Ahmet Hançer – Enocta CEO ,Akan Abdula - FutureBright ve Davranış Enstitüsü Yönetici Ortağı,Ali Sabancı – Pegasus Yönetim Kurulu Başkanı,Av. Alper Yılmaz – Güngör ve Yılmaz Hukuk Bürosu,OrtakAvukat, Antoine Aoun – Oyak Renault Genel Müdürü,Dr. Audrey Smith, DDI Executive Services Kıdemli Başkan Yardımcısı,Prof. Dr. Bahadır Dağdeviren - Kardiyoloji Uzmanı, Akademisyen, Yenilikçi,Berna Öztınaz - Peryön - Türkiye İnsan Yönetimi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı,DeFacto İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı;Bircan Karalar - Willis Towers Watson Türkiye Liderlik ve Yetenek Yönetimi Uygulamaları Lideri,Buket Çelebiöven – Arçelik İnsan Kaynakları Direktörü, Co – Active Koç,Bülent Eczacıbaşı - Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı,Can Esendal – Oyuncu, 27. Peryön Kongre Sunucusu,Canan Soysal - İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Kurumsal İletişim Müdürü,Cemil Demirbakan – Müzisyen, Konuşmacı, Mühendis,Cenk Akıncılar - QNB Finansbank İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı,Dr. Çağlayan Aktaş- Pozitum Danışmanlık Kurucu Ortak, Danışman, Eğitmen,Demet İkiler - WPP Türkiye Ülke Başkanı, GroupM CEO,Dilara Koçak – Beslenme Uzmanı, Doğa Aşığı,F. Dilek Kutlu – Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi, Filolog, Eğitimci, Dolunay Soysert- Oyuncu,Ece Çiftçi – Sosyal Ben Vakfı Kurucu, Başkan,Ece Süeren Ok - Yönetici Koçu ve Wellbeing Danışmanı,Eda Lermi Zorer – Avukat, Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi,Ekrem İmamoğlu - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı,Fırat İşbecer - Commencis Kurucu Ortağı & CEO'su, Girişimci ve Yatırımcı,Gamze Cizreli - BigChefs Yönetim Kurulu Başkanı,Gaye Özcan - HumanGroup - IRC Turkey Kurucu Ortağı,Gülferi Yıldırım – Nöropsikoloji Uzmanı, Mutlu İnsan Akademisi ve Platformu Kurucusu, Konuşmacı, Eğitmen,Hakan Parlak – Genbil Yönetici Ortak, Genel Müdür,Hale Caneroğlu – Konuşmacı, Yazar, Eğitmen,Hande Yalgın – Logo Grup İnsan ve Organizasyonel Dönüşüm Başkanı,Hande Yaşargil - Lider Koçu, Örgütsel Klinik Psikolog, Mentor Danışmanlık Kurucu Ortağı, Yönetim Kurulunda Kadın Derneği Başkanı,Hilal Atılay - Turkcell Organizasyonel Gelişimden Sorumlu DirektörDr. Ivan Kirillov - Psikoterapist, Koç, Kurumsal Eğitmen, Konuşmacı, Yazar,İdil Türkmenoğlu - CHRO/Yönetici, Yazar, Danışman, Konuşmacı, Sosyal Girişimci, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi,İlay Tiryaki - Oyuncu, 27. Peryön Kongre Sunucusu,İzzet Renay Onur – Spor İstanbul Genel Müdür,Kemal Özel – Microsoft İnsan Kaynakları Yöneticisi,Dr. Kerem Dündar - Nöro Sağlık Beyin Araştırmaları Merkezi Kurucusu,Laura M. Owen - Maxim Integrated İnsan Kaynakları Bölüm Başkanı,Dr. Lucas van Wees – EAPM (Avrupa İnsan Yönetimi Derneği) Başkanı,Mehmet Onur - CCO, Yapımcı, Konuşmacı,Mert Yıldız - Ekonomist, Girişimci, 24 Saatte İş - Kurucu Ortak,Neslihan Uçar Çadırcı – Hopi Genel Müdürü,Nevra Eker Güryel - Eker Süt Ürünleri Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı,Ozan Dağdeviren – Girişimci, Yazar,Av. Ömrüncegül İçöz Koyuncuoğlu – Koyuncuoğlu Köksal Hukuk Bürosu, Yönetici Avukat, Eğitmen,Özgür Atanur – Turkuvaz Dergi Grubu, Dergilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Eğitmen,Özlem Dağ – Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü,Özlem Denizmen – Finansal okuryazarlık öncüsü, Para Durumu, Moneye ve Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER) Kurucu Lideri,Pınar Anapa – Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı,Pınar Boylu Gogulan – School of Younity Kurucusu, Yazar,Saidja Drentje - Mercer Organizasyon Gelişimi ve Verimlilik Birimi Direktörü,Salim Kadıbeşegil – İtibar Yönetimi Danışmanı,Sam Dickinson – Google Davranışsal İnavosyan Başkanı,Selen Kocabaş – Stratejik Danışman,Multinet Up Bağımsız YK Üyesi,Sevil Zeynep Becan – Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi,Şule Yücebıyık - Kurumsal İletişimciler Derneği Başkanı,Tayga Baltacıoğlu – Mutlubiev Kurucu Ortak, CEO,Dr. Umut Yıldız – NASA/ JPL-Caltech,Yekta Kopan – Yazar, Yanındayız Derneği Yönetim Kurulu Üyesi – 27. Peryön Kongre Sunucu ve Akış Yönetmeni,Yelda İpekli - Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi Uzmanı, Danışman, Konuşmacı.SponsorlarKongrenin Ana Sponsorluğunu; DDI, DeFacto, Edenred, TAG, Turkcell,Resmi Sponsorluğunu; Deloitte,i – nexus, Lumesse,Teknoloji Sponsorluğunu; Multinet Up, Tunçeri, Uyumsoft HRM, Vakıfbank, Samsung,Oturum Sponsorluğunu; Akbank, Genbil Software, Hopi, HumanGroup, İstanbul Sabiha Gökçen, Logo Yazılım, Maxim Integrated, Mercer, Microsoft, Oyak Renault Otomobil Fabrikaları, Pozitum, Speaker Agency, Willis Towers Watson.İyilik Sponsorluğunu; Eker, İletişim Sponsorluğunu; İK Magazin, PY Dergi, Terfi,Medya Sponsorluğunu: ÇözümPark Bilişim Portalı,Mobil Uygulama Sponsorluğunu: Sorwe Business,Araştırma Sponsorluğunu; XSIGHTS Araştırma ve Danışmanlık,Sağlık Sponsorluğunu; Memorial Sağlık Grubu,Destek Sponsorluğunu; Alternatif Bank, Mektebim Koleji, Nurus,Konaklama Sponsorluğunu; Elite World Hotels,İkram Sponsorluğunu; Kurukahveci Mehmet Efendi,Yazılım Sponsorluğunu; Vidco,E –Pazarlama Sponsorluğunu; M2S,

