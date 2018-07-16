İllüzyonist Aref'in Kobra Yılanı Tarafından Isırılması

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, illüzyonist Aref Ghafouri'nin kobra yılanı tarafından ısırılmasına ilişkin, "Hastanın hayati tehlike kaydı yok. Böyle durumlarda zaten 2 saat içinde nörolojik bulguları olması lazım. Solunum sıkıntısı olur, felç olur. Bunların hiçbiri yok, kızarıklık dışında başka bulgu yok." dedi.

Hülür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendilerine verilen bilgide, olayın dün saat 15.00 civarında gerçekleştiğinin aktarıldığını belirterek, "Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne geliyorlar. Orada kendisi de kolunu bezle sarmış, yılanın zehrine karşı tecrübeli yani. Zehir Danışma Merkezi ile görüşüyor. Sonrasında serum onların elinde olmayınca Türkiye'deki yılan ısırmalarına karşı serum bulunan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderiliyor." diye konuştu.

Ghafouri'nin, hastanede kobra yılanı tarafından ısırıldığını söylediğini, ancak tedaviye ilişkin kendilerinde bulunan serumun kobra yılanına karşı etkisinin bulunmadığını kaydeden Hülür, şöyle devam etti:

"Bakılıyor, nörolojik bulgu yok. Lokal bir kızarıklık, şişlik var, hastanede takibe alınıyor. Bu sabaha karşı da kızarıklık azalmış. Nörolojik bulgu olmayınca vakayı ikinci evre olarak değerlendirdik. İkinci derece bir hasta. Hafif bir ısırık olmuş. Yılan zehrin tamamını boşaltmamış demek ki, boşaltsa sıkıntı olurdu. Bu arada Bakanlığımız yılanın olduğu ülkelerde girişimlerde bulundu. Kendisi jet ayarlıyor. Endikasyonuna bakılarak, son durumu değerlendirildi, kendi isteğiyle Mısır'a gönderildi."

Serumun, yılan cinsinin görüldüğü ülkelerden Mısır'da olduğunu belirten Hülür, "Hastanın hayati tehlike kaydı yok. Böyle durumlarda zaten 2 saat içinde nörolojik bulguları olması lazım. Solunum sıkıntısı olur, felç olur, bunların hiçbiri yok. Kızarıklık dışında başka bulgu yok. Orasını, burasını oynatamaz, vücutta yayılım olur, şişme olur. Dolayısıyla tıbbi açıdan hastada nörotoksik bulgular zaten yok. Kendi isteğiyle gitti." ifadelerini kullandı.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Özlem Çakın tarafından yapılan açıklamada ise Ghafouri'nin sağ kol bileğine yakın bölgedeki ısırığın, ikinci evrede olduğu belirtildi.

Türkiye'de kobra türüne ait yılan sokmasına karşı zehir bulunmadığının vurgulandığı açıklamada, Ghafouri'nin, ara ara kollarında, bacaklarında, yüzde ve dudak çevresinde uyuşukluk olduğu kaydedildi.

İllüzyonist Aref Ghafouri, gösteri için geldiği Antalya'da, otelde hazırlık yaparken kobra yılanı tarafından elinden ısırılmıştı.