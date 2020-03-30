İlkadım Belediyesi'nden 65 yaş seferberliği
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İlkadım Belediyesi, İlkadım, Samsun

İlkadım Belediyesi'nden 65 yaş seferberliği

- İlkadım Belediyesi'nden 65 yaş seferberliği İlkadım Belediyesi Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri sokağa çıkması yasaklanan ve risk grubunda bulunan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını temin etmek için seferber oldu.

30.03.2020 16:26 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:30
İlkadım Belediyesi'nden 65 yaş seferberliği

- İlkadım Belediyesi'nden 65 yaş seferberliği

SAMSUN - İlkadım Belediyesi Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri sokağa çıkması yasaklanan ve risk grubunda bulunan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını temin etmek için seferber oldu.

Korona virüsü vakalarının Türkiye'de görülmesinin ardından 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirildi. Samsun İlkadım Belediyesi ise 65 yaş üstü vatandaşların taleplerini yerine getirmek için yoğun mesai harcıyor. İlkadım bulunan 61 mahallenin tamamında hummalı bir çalışma başlatan ekipler şuana kadar 162 ailenin isteğini yerine getirdi. İlk olarak vatandaşlar İlkadım İletişim Merkezi'nearamasını üzerine zabıta ekipleri adrese gidiyor akabinde 65 yaş üstü vatandaşın alışverişini yaptıktan sonra malzemeleri teslim ediliyor.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, ilçe genelinde bir çok farklı hizmet ile korona virüsüyle mücadele ettiklerini belirterek, "Belediyemizde 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ihtiyaçlarımızı karşılamak üzere ekipler oluşturduk. İnsanlar bize 444 0 5501 ve 0505 178 55 01 numaralardan ulaşabilirler. 112 üzerinde de bizlere ulaşarak da bu hizmetten faydalanabilirler. Hizmetten vatandaşlar alacakları malzemenin ücretlerini ödeyerek faydalanıyorlar. İlkadım olarak her zaman vatandaşlarımızın yanındayız" dedi.

"Bu eksikleri gidermek ve aldığımız dualar bizim çok önemli"

İlkadım'ın tamamında hizmet verdiklerini ifade eden İlkadım Belediyesi İletişim Merkezi Sorumlusu Salih Hacısalihoğlu, "İlkadım Belediyesi Vefa Sosyal Destek Grubu olarak 23 Mart tarihinden itibaren 162 vatandaşımıza ücretleri karşılığında alışverişlerini yaptık. Vatandaşlarımız belediyeyi arayarak isteklerini bildiriyorlar. Ekiplerimiz evlerine giderek listeyi alıyor. Alışverişi gerçekleştirdikten sonra fatura ile birlikte teslim ediyoruz. İlkadım'ın 61 mahallesinde hizmet vermekteyiz. 4 aracımız ve bölgede 8 kişilik ekibimiz ve çözüm merkezimiz ile toplamda 24 kişilik ekibimiz ile hizmete devam ediyoruz. Genel olarak vatandaşlarımız yiyecek ve ilaç üzerine talepleri oluyor. Bu eksikleri gidermek ve aldığımız dualar bizim çok önemlidir. Vatandaşlara gösterdiğimiz en büyük vefa örneklerinden biri olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Ekipler ayrıca maske ve eldiven kullanarak önlemlerini alıyor.

(FAU-SLH-Y)

İlkadım Belediyesi'nden 65 yaş seferberliği

Kaynak: İHA

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İlkadım Belediyesi'nden 65 yaş seferberliği

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