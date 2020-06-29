Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'nda 2. ünite devreye girdi
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Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'nda 2. ünite devreye girdi

Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'nda önemli bir eşik daha aşılırken, barajın 2'nci ünitesinde de elektrik üretimine başlandı.

Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'nda 2. ünite devreye girdi
29.06.2020 10:57 | Son Güncelleme: 29.06.2020 11:08

Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'nda önemli bir eşik daha aşılırken, barajın 2'nci ünitesinde de elektrik üretimine başlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'nin en büyük elektrik üretimi projelerinden biri olan barajın ilk elektrik üretim ünitesinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle iştirak ettiği törenle hizmete alındığı anımsatıldı.

Açıklamada, 1200 megavat kurulu gücü ve yılda üreteceği yaklaşık 4 milyar 120 milyon kilovatsaat enerjiyle Atatürk, Karakaya ve Keban barajlarından sonra ülkenin dördüncü büyük barajı konumundaki Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'nın tüm ünitelerinin devreye girmesiyle sadece enerji üretiminden ekonomiye yıllık 412 milyon dolar katkı sağlanacağı bildirildi.

Bu üretim rakamıyla 6 milyon nüfuslu bir şehrin yıllık enerji ihtiyacının karşılanabileceğine işaret edilen açıklamada, "Bu kapsamda kademeli olarak hizmete alınan barajın 400 megavat kurulu güce sahip olan 2'nci ünitesi devreye alındı. 3'üncü ve 4'üncü ünitelerin test çalışmaları ise devam ediyor. 3'üncü ünitenin temmuz ayının ilk yarısında devreye alınması planlanıyor." ifadelerine yer verildi.

Yatırım tutarı 18 milyar lira

Açıklamada, ön yüzü beton kaplı kaya dolgu baraj tipinde, dolgu hacmi ve gövde uzunluğu bakımından dünyada birinci sırada yer alan barajın, temelden 135 metre yüksekliğe, 24 milyon metreküp dolgu hacmine ve 1820 metre kret uzunluğuna sahip olduğu aktarılarak, "Ilısu projesi baraj, yeniden yerleşim, tarihi ve kültürel varlıkların korunması ve diğer inşaatlarla beraber yaklaşık 18 milyar liraya mal oldu." bilgisi de paylaşıldı.

Kaynak: AA

Manşet

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