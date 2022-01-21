İlginç bir akıma dönüştü! Kubilay Kanatsızkuş'u gönderen lokma döktürüyor
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor
Yeni Malatyasporlu bazı taraftarlar, Kubilay Kanatsızkuş'un Rizespor'a gidişi şerefine döktürdükleri lokmayı Cuma namazı çıkışında vatandaşlara dağıttı. Bursasporlu taraftarlar da Kubilay'ın Yeni Malatyaspor'a transfer olmasından sonra lokma dağıtmıştı. Lokma döktürme akımı hayli ilginç görüntülere sebep oldu.
Yeni Malatyaspor'dan Çaykur Rizespor'a transfer olan Kubilay Kanatsızkuş'un takımdan ayrılması bazı taraftarları sevindirdi.
AKIMA DÖNÜŞTÜ
Bursaspor taraftarının Kubilay'ın Yeni Malatya'ya gidişinin şerefine lokma döktürmesi akıma dönüştü. Yeni Malatyasporlu taraftarların görüntülerini gazeteci Recep Paylaştı. Malatyalı taraftarlar Cuma namazı çıkışı döktürdükleri lokmaları vatandaşlara dağıttı.
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