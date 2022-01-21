İlginç bir akıma dönüştü! Kubilay Kanatsızkuş'u gönderen lokma döktürüyor

Yeni Malatyasporlu bazı taraftarlar, Kubilay Kanatsızkuş'un Rizespor'a gidişi şerefine döktürdükleri lokmayı Cuma namazı çıkışında vatandaşlara dağıttı. Bursasporlu taraftarlar da Kubilay'ın Yeni Malatyaspor'a transfer olmasından sonra lokma dağıtmıştı. Lokma döktürme akımı hayli ilginç görüntülere sebep oldu.