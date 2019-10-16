Ilgaz Dağı yeni kayak sezonuna hazırlanıyor

16.10.2019 14:34

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Türkiye'nin kayak merkezlerinden biri olan Ilgaz Dağı'nın, yeni sezona hazır bir şekilde gireceğini söyledi.

Ilgaz Dağı Kış Sezonu Hazırlık Toplantısı'na katılmak üzere Kastamonu'ya gelen Oto, kayak merkezinde incelemelerde bulundu.

Kayak merkezi güçlendirme çalışmalarını yerinde inceleyen Oto, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bölgede yapılan güçlendirme çalışmaları, hazırda bulunan telesiyej ve teleferiğin bakımları devam ediyor. Bu çalışmaları sezon açılışından önce tamamlayacağız. Türkiye'nin göz bebeği kayak merkezlerinden biri olan Ilgaz Dağı yeni sezona hazır bir şekilde girecek." dedi.

Ilgaz'da Kayak Federasyonunun tesisi bulunduğunu hatırlatan Oto, "Ilgaz Dağı'nın oldukça güzel bir doğal yapısı var. Bölge sezon boyunca çok sayıda kayakseveri ağırlıyor." diye konuştu.

Federasyon Başkanı Oto daha sonra, kayak merkezinde yapılan çalışmalarla ilgili Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak ile görüştü.

Oto'ya Kayak Federasyonu Yönetim Kurul Üyesi Tarkan Soyak, Kayak İl Temsilcisi Fırat Çoşkun, Kayak Federasyonu Ilgaz Dağ Tesis Müdürü Can Erdem ve antrenör Muhammed Kızılarslan eşlik etti.

Kaynak: AA