Ilgaz Dağı ve Yaralıgöz Geçidi'nde yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor
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Ilgaz Dağı ve Yaralıgöz Geçidi'nde yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor

Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel
Ilgaz Dağı ve Yaralıgöz Geçidi'nde yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor

Ilgaz Dağı ile 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi'nde yoğun kar yağışı etkili oluyor.

Ilgaz Dağı ile 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi'nde yoğun kar yağışı etkili oluyor.

Batı Karadeniz'in en yüksek dağlarından Ilgaz'da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kayak sezonunun halen devam ettiği Yurduntepe Kayak Merkezi'nde yağışla kar kalınlığının artması bekleniyor.

İl Özel İdare ve Karayolları ekipleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kastamonu'nun Karadeniz sahilinde yer alan Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinin il merkezine ulaşımını sağlayan kara yolunun Isırganlık mevkisindeki kar yağışı, 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi'nde yoğunlaştı.

Doğa, kısa bir aradan sonra yeniden beyaz örtüyle kaplanırken, araçlarında kış lastiği olmayan sürücüler ile ağır tonajlı araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Yolda kalan sürücüler, Karayolları İnebolu 152. Şube Şefliğine bağlı Isırganlık Bakımevi ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarılarak yoluna devam edebildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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